  2. Черногория
  3. Котор
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в Которе, Черногория

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Котор, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 598 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухуровневая квартира с 3 спальнями и просторной террасой в престижном комплексе …
$1,23 млн
Агентство
ATI estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Српски, Crnogorski
