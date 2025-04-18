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Виллы в Kamenovo, Черногория

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1 объект найдено
Вилла в Kamenovo, Черногория
Вилла
Kamenovo, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вашему вниманию уникальную возможность приобрести роскошн…
$1,36 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Kamenovo, Черногория

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов