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Дома в Ivanovici, Черногория

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Ivanovici, Черногория
Дом 3 спальни
Ivanovici, Черногория
Количество спален 3
Продается дом в районе Бечичи, Будва. Элитный район в оливковой роще находится на высоте 100…
$2,21 млн
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Параметры недвижимости в Ivanovici, Черногория

Недорогая
Элитная
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