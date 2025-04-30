Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Херцег-Нови, Черногория

7 объектов найдено
Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Этаж 2
Добро пожаловать в эксклюзивный новый комплекс в Дженовичи, Херцег-Нови, где роскошь встреча…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Община Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Побег в рай с нашей потрясающей виллой с 4 спальнями, расположенной через красивый пляж Зеле…
$1
в месяц
Оставить заявку
Вилла 1 спальня в Приевор, Черногория
Вилла 1 спальня
Приевор, Черногория
Количество спален 1
Сдается в аренду недавно построенная роскошная вилла, расположенная всего в 2 км от прекрасн…
$7,592
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Уникальная возможность для роскошного отдыха в полной уединении и спокойствии! Расположенный…
$969
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 спальни в Баошичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость, ЧерногорияСдается современная вилла с бассейном в поселке Баошичи, Херцег-Нови…
$4,553
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 10 комнат в Кумбор, Черногория
Вилла 10 комнат
Кумбор, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This recently renovated 4-bedroom villa, located above the PORTONOVI resort, is available fo…
$2,939
в месяц
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Кумбор, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория, Герцег-НовиСдаем в аренду красивую двухуровневую трехкомнатную ква…
$1,309
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski