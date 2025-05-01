Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Херцег-Нови
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
4
Lustica
3
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Приевор, Черногория
Квартира 3 спальни
Приевор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 5
Сдается трехкомнатная квартира недалеко от Будвы, ПриеворБлижайший пляж Яз находится в 1 км …
$1,132
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Баошичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Сдается трехкомнатная квартира-дуплекс в Баошичи, Герцег-Нови, с видом на море.Квартира зани…
$1,019
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти