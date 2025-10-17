Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
4
Луштица
4
Кумбор
3
Приевор
3
22 объекта найдено
Дом 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
For rent – a spacious and comfortable house for long-term rental in Herceg Novi.The house co…
$1,288
в месяц
Квартира 2 комнаты в Podi, Черногория
Квартира 2 комнаты
Podi, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Арендовано!!!Проверьте наш сайт на другие предложенияwww.RentalsMontenegro.comHN065Эта однок…
$489
в месяц
Вилла 10 комнат в Кумбор, Черногория
Вилла 10 комнат
Кумбор, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This recently renovated 4-bedroom villa, located above the PORTONOVI resort, is available fo…
$2,939
в месяц
Квартира 3 спальни в Приевор, Черногория
Квартира 3 спальни
Приевор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 5
Сдается трехкомнатная квартира с панорамным видом на море недалеко от Будвы, ПриеворThe near…
$1,171
в месяц
Квартира 3 спальни в Баошичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Three bedroom duplex apartment for rent in Baosici, Herceg Novi, with a view of the sea.The …
$1,054
в месяц
Квартира 2 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 2 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 2
#Rent_for_the_season_Lustica ID 32 📍 Rent an apartment in the elite complex Lustica Bay,…
$170
в месяц
Квартира в Луштица, Черногория
Квартира
Луштица, Черногория
#Rent_for_season_LusticaID 32📍 Аренда квартиры в элитном комплексе Lustica Bay, Centrale.🔖2 …
Цена по запросу
Квартира в Луштица, Черногория
Квартира
Луштица, Черногория
#Najam_za_sezonu_LušticaID 32📍 Iznajmite stan u elitnom kompleksu Lustica Bay, Centrale🔖2 сп…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Баошичи, Черногория
Коммерческое помещение
Баошичи, Черногория
Izdaje se prostran poslovni prostor, ukupne povrsine 1150m2, na izuzetnoj lokaciji u Baosici…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Приевор, Черногория
Квартира 1 спальня
Приевор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
One-bedroom apartment for rent in Prijevor, near Budva, close to Jaz beach. The apartment ha…
$468
в месяц
Вилла 5 комнат в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Община Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Побег в рай с нашей потрясающей виллой с 4 спальнями, расположенной через красивый пляж Зеле…
$1
в месяц
Квартира 6 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 6 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4/4
Modern 3 bedroom apartment for long term in Topla area, close to new international Adriatica…
$1,660
в месяц
Квартира 2 спальни в Приевор, Черногория
Квартира 2 спальни
Приевор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
A spacious and modern furnished two-bedroom apartment of 80 m² is available for rent on the …
$995
в месяц
Земельные участки 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Элегантное новое Средиземноморье Вилла с морем и горами Виды - залив Котор Откройте для с…
$989,129
в месяц
Сдается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови, район Кумбор в Кумбор, Черногория
Сдается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови, район Кумбор
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
ID-2155   Сдается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови, район Кумбор   Больш…
$1,518
в месяц
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi в Община Херцег-Нови, Черногория
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi
Община Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
HN068 Long term rental One and a half bedroom apartment near Town Center – Herceg Novi …
Цена по запросу
Отель 67 м² в Луштица, Черногория
Отель 67 м²
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Расположенная в престижном районе Горизонт залива Луштица, эта роскошная квартира площадью 6…
$802,940
в месяц
Квартира 2 комнаты в Община Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Long Term Rental One Bedroom Apartment In Djenovici, with pool and parking space This coz…
$659
в месяц
Квартира 2 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Long Term Rental Luxury One Bedroom Apartment Close To The Sea In Djenovići, Herceg Novi …
$754
в месяц
Дом 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 400 м²
A unique opportunity for a luxury getaway in complete privacy and tranquility! Nestled in th…
$995
в месяц
Дуплекс 2 спальни в Кумбор, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$819
в месяц
Вилла 4 спальни в Баошичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Real Estate, MontenegroModern villa with a pool for rent in Baošići, Herceg Novi.The villa i…
$4,683
в месяц
