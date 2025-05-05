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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Gornja Lastva, Черногория

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2 объекта найдено
Квартира в Gornja Lastva, Черногория
Квартира
Gornja Lastva, Черногория
Этаж 2
Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Тивате, район Донья Ластва! Эта эксклюзивная …
Цена по запросу
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
One bedroom Apartament for long term rent in nice and quiet area Donja Lastva , apartment is…
$1,317
в месяц
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