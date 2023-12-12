Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Доброта
  5. Студии

Квартиры-студии в Доброта, Черногория

Студия В архив
Очистить
6 объектов найдено
Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
ID 663 Продается студия в  новом жилом комплексе, Доброта. Жилой комплекс с бассейном,…
€86,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Доброта, Черногория
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/4
Возможна частичная оплата рублями с расчетом в России. Квартира- студия в новом доме в пр…
€93,000
Оставить заявку
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Donji Orahovac, Черногория
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира-студия в закрытом поселке клубного типа «Green Village» на берегу Которского залива…
€90,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Доброта, Черногория
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
€114,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Студия 1 ванная в Доброта, Черногория
Студия 1 ванная
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Расположение: пос. Доброта (Котор) Площадь квартиры: 38 кв.м. Кол-во ванных комнат: 1  …
€140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Студия 1 ванная с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Доброта, Черногория
Студия 1 ванная с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Очень уютная, светлая и современная студия, площадью 38м2, в одном из лучших комплексов Добр…
€90,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти