  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Denjasi Cesminovo
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Denjasi Cesminovo, Черногория

1 объект найдено
Отель 2 700 м² в Denjasi Cesminovo, Черногория
Отель 2 700 м²
Denjasi Cesminovo, Черногория
Площадь 2 700 м²
Горячее предложение: продажа отеля в Черногории - комплекса клубного типа Отель расположе…
$2,05 млн
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
