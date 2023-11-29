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Земельные участки в Даниловград, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
ID 967 Продается земельный участок в Даниловграде Даниловград, рядом с рекой Zeta Пло…
€45,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
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