Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Цетинье
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Цетиньем, Черногория

1 объект найдено
Офис 123 м² в Цетинье, Черногория
Офис 123 м²
Цетинье, Черногория
Количество спален 1
Площадь 123 м²
Продаются офисные помещения на двух уровнях общей площадью 123м2.Объект расположен в фантаст…
$146,934
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти