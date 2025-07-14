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Долгосрочная аренда домов с гаражом в Будве, Черногория

виллы
7
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 6
Сдается роскошный пентхаус в Будве, в районе Подкошлюн, всего в 100 метрах от самой красивой…
$5,260
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с видом на море
с бассейном