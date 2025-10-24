Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Долгосрочная аренда
  5. Кондо

Долгосрочная аренда кондоминиумов в Будве, Черногория

Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Сдаётся двухкомнатная квартира на длительный срок в комплексе Dukley Gardens на первой линии у моря в Будва, Черногория
Сдаётся двухкомнатная квартира на длительный срок в комплексе Dukley Gardens на первой линии у моря
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Квартира полностью меблирована и оснащена всей необходимой техникой. Планировка квартиры:…
$4,624
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти