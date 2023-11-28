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Черногория
Земельные участки
Община Будва
Земельные участки в Община Будва, Черногория
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175 объектов найдено
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Земельные участки с видом на море
Будва, Черногория
Сдается 1-комнатная квартира в привлекательном месте Будвы. Квартира расположена в прекрасно…
€1,50 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море
Община Будва, Черногория
Сдается однокомнатная квартира в Будве, район Веля Виногради. Структура: Гостиная с кухней и…
€36,500
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море
Община Будва, Черногория
Сдается однокомнатная квартира в Будве, район Веля Виногради. Структура: Гостиная с кухней и…
€52,000
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Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море
Станишичи, Черногория
Продается урбанизированный 4.163 м2, расположенный в городе Кавач, муниципалитет Котор. Этот…
€2,12 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки
Markovichi, Черногория
Земельный участок расположен в 6 км от Будвы на склоне горы в поселке Марковичи. Уча…
€145,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Marovici, Черногория
Описание Будванская ривьера, район Близи Куче – Тудоровичи. Земельный участок под элитно…
€935,000
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Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Земельный участок в поселке Близикуче, расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря, …
€130,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Земельные участки
Бечичи, Черногория
Инвестиции в недвижимость в Черногории — урбанизированный земельный участок в Бечичи под стр…
€600,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Земельные участки
Lapcici, Черногория
10 838 м²
NUM 5626 A plot of 10,838 m2 is for sale in one of Budva's districts - Lapčiči. The p…
€630,000
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Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Земельный участок в поселке Близикуче, расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря, …
€130,000
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Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Земельные участки с парковкой, с террасой, с садом
Пржно, Черногория
Урбанизированный участок 1200 m2 в Пржно, в тихом месте окруженном средиземноморской р…
€300,000
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Земельные участки
Община Будва, Черногория
Участок находится в п. Кримовица, общая площадь 487 м2, по УТ условия разрешено строительст…
€120,000
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Земельные участки с видом на море, с садом
Rijeka-Rezevici, Черногория
Продается полностью действующий ресторан, расположенный в Бечичи, за рынком Мега. Ресторан п…
€500,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки
Будва, Черногория
Сдается новая двухкомнатная квартира в Бечичи, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. К…
€330,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море
Lapcici, Черногория
Продается дом в Баре, идеально расположенный недалеко от автовокзала.Этот объект недвижимост…
€606,600
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море
Lapcici, Черногория
Продается дом с бассейном в Баре, площадью 170 м2, двором 561 м2 и подсобным/деловым помещен…
€407,300
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Пржно, Черногория
Описание Будва, Свети Стефан, Пржно-Подличак. Земельный участок под элитное строительств…
€300,000
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Земельные участки
Будва, Черногория
ID 908 Продается земельный участок в Будве. Предложение по инвестированию в строительс…
€1,10 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 872 м²
A rare opportunity to invest in a prime piece of urbanized land in the Reževici, Budva. This…
€650,000
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268818808
valeria@crassulaestate.com
Земельные участки
Markovichi, Черногория
775 м²
NUM 4654 Land for sale in Markovice, near the city of Budva. The total area of the plot is…
€137,000
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Земельные участки
Будва, Черногория
Участок в Будве с деревянным домом. Площадь 440м2, дом зарегистрирован на кадастре 30м2. Пер…
€260,000
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Земельные участки с видом на море
Markovichi, Черногория
Сдается однокомнатная квартира в Бечичи, улица Сремски парадная. Структура: Гостиная с кухне…
€64,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки с видом на море
Blizikuce, Черногория
1 174 м²
Продается трехкомнатная квартира в БечичиКвартира имеет прекрасный вид на море и расположена…
€323,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки
Станишичи, Черногория
Продается 1-комнатная квартира площадью 58м2, расположенная на первом этаже строящегося комп…
€80,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки
Станишичи, Черногория
Продается совершенно новая двухкомнатная квартира с прекрасным видом на море, расположенная …
€900,000
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Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки
Станишичи, Черногория
Продается совершенно новая двухкомнатная квартира с прекрасным видом на море, расположенная …
€74,280
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Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки
Станишичи, Черногория
Продается совершенно новая двухкомнатная квартира с прекрасным видом на море, расположенная …
€118,800
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Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки
Станишичи, Черногория
Продается совершенно новая двухкомнатная квартира с прекрасным видом на море, расположенная …
€616,700
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки
Станишичи, Черногория
Продается совершенно новая двухкомнатная квартира с прекрасным видом на море, расположенная …
€1,000,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Земельные участки
Будва, Черногория
Продается двухкомнатная квартира с видом на море в новом доме 2022 года строительства, в Беч…
€367,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
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