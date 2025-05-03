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Снять квартиру на сутки в Биеле, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Ищете идеальный уголок у моря? Представляем вам однокомнатную квартиру площадью 54м², распол…
$509
за сутки
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
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