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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Баре, Черногория

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1 объект найдено
🏢 Коммерческое помещение с двумя комнатами в районе Soho City в Бар, Черногория
🏢 Коммерческое помещение с двумя комнатами в районе Soho City
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
ID-650 📍 Бар, район Soho City 📐 Площадь: 40 м² 🏢 Этаж: 0 🛁 1 санузел 🚗 Паркинг перед …
$1,161
в месяц
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