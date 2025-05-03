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Квартиры возле озера в Латвии

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5
Рига
1388
Юрмала
570
Лиепая
36
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Birini, Латвия
Квартира 2 комнаты
Birini, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Квартира в старом каменном доме возле дворцового парка Бирини. Спокойное место вдали от горо…
$33,903
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Международное агентство недвижимости Habita
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