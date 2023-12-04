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Коммерческая недвижимость в Марке, Италия

отели
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12 объектов найдено
Отель 115 комнат в Пезаро, Италия
Отель 115 комнат
Пезаро, Италия
Комнаты 115
Четырехзвездочный отель с видом на море на 115 номеров, ресторан, конференц-зал и т. Д
Цена по запросу
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Коммерческая 60 комнат в Ripatransone, Италия
Коммерческая 60 комнат
Ripatransone, Италия
Комнаты 60
Площадь 1 700 м²
Номер ссылки: N1065Название объекта: Casa VenaРасположение: В стране Город: Зона: АсколаноПо…
Цена по запросу
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Коммерческая 34 комнаты в Acquasanta Terme, Италия
Коммерческая 34 комнаты
Acquasanta Terme, Италия
Комнаты 34
Площадь 900 м²
Номер ссылки: N1008 Название жилья: Casa PilgrimLage: В деревне Город: Зона: MazerateseПолож…
Цена по запросу
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Коммерческая в Morichella, Италия
Коммерческая
Morichella, Италия
Площадь 350 м²
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Цена по запросу
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Коммерческая в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Коммерческая
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Площадь 400 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
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Коммерческая в Montappone, Италия
Коммерческая
Montappone, Италия
Площадь 140 м²
Ссылочный номер: N11 Название недвижимости: Casa Ciribe Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Отель 5 спален в Gradara, Италия
Отель 5 спален
Gradara, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
€3,00 млн
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Коммерческая 90 комнат с видом на море в Марке, Италия
Коммерческая 90 комнат с видом на море
Марке, Италия
Комнаты 90
Площадь 5 200 м²
Италия Марке Элитный отель с виноградниками и пляжем Уникальный объ…
€14,00 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Марке, Италия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Марке, Италия
Площадь 400 м²
Италия Марке г.Гроттаммаре Элитный ресторан- шале на набережной …
€2,00 млн
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Отель с лифтом в Марке, Италия
Отель с лифтом
Марке, Италия
Италия Марке Апарт-отель с рестораном и СПА Очень …
€12,50 млн
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Коммерческая в Марке, Италия
Коммерческая
Марке, Италия
Италия Марке Вилла -комплекс для торжеств Изысканная вилла …
€7,00 млн
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Отель в Марке, Италия
Отель
Марке, Италия
Италия Марке г.Сан-Бенедетто-дель-Тронто Отель 4**** на первой линии…
€12,00 млн
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