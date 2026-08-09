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Коммерческая недвижимость в Марке, Италия

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отели
6
21 объект найдено
Коммерческое помещение 140 м² в Massa Fermana, Италия
Коммерческое помещение 140 м²
Massa Fermana, Италия
Число комнат 8
Площадь 140 м²
Ссылочный номер: N578 Имя свойства: Каса Тибу II Местоположение: В стране Город/город…
$58,131
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Коммерческое помещение 140 м² в Monte Vidon Corrado, Италия
Коммерческое помещение 140 м²
Monte Vidon Corrado, Италия
Площадь 140 м²
Ссылочный номер: N11 Название недвижимости: Casa Ciribe Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Отель 550 м² в Lapedona, Италия
Отель 550 м²
Lapedona, Италия
Число комнат 16
Площадь 550 м²
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Цена по запросу
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TekceTekce
Коммерческое помещение 350 м² в San Ginesio, Италия
Коммерческое помещение 350 м²
San Ginesio, Италия
Площадь 350 м²
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 200 м² в Caldarola, Италия
Коммерческое помещение 200 м²
Caldarola, Италия
Площадь 200 м²
Типичный ресторан с двухкомнатной кухней в историческом здании вдоль SS 77
Цена по запросу
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Отель в Пезаро, Италия
Отель
Пезаро, Италия
Число комнат 115
Четырехзвездочный отель с видом на море с 115 номерами, рестораном, конференц-залом и т.д
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Коммерческое помещение 10 000 м²
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Площадь 10 000 м²
Квартира на первом этаже в небольшом кондоминиуме с гостиной, кухней, мини-кухней, двумя спа…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 900 м² в Acquasanta Terme, Италия
Коммерческое помещение 900 м²
Acquasanta Terme, Италия
Число комнат 34
Площадь 900 м²
Номер ссылки: N1008 Название жилья: Casa PilgrimLage: В деревне Город: Зона: MazerateseПолож…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 160 м² в Мачерата, Италия
Коммерческое помещение 160 м²
Мачерата, Италия
Число комнат 6
Площадь 160 м²
Большая квартира теперь используется как кабинет врача на первом этаже исторического здания,…
$290,656
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Коммерческое помещение 4 300 м² в Анкона, Италия
Коммерческое помещение 4 300 м²
Анкона, Италия
Число комнат 64
Площадь 4 300 м²
Престижная структура замка восходит к средневековью
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 600 м² в Montappone, Италия
Коммерческое помещение 600 м²
Montappone, Италия
Число комнат 21
Площадь 600 м²
Крупный фермерский дом на ремонте (землетрясение средств) со строительством 5 новых квартир.…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 500 м² в San Severino Marche, Италия
Коммерческое помещение 500 м²
San Severino Marche, Италия
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Медицинский центр внутри торгового центра Несколько дисциплин уже действуют и другие на откр…
Цена по запросу
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Отель 700 м² в Lapedona, Италия
Отель 700 м²
Lapedona, Италия
Число комнат 23
Площадь 700 м²
Сельскохозяйственный дом с видом на море на двух уровнях более 700 м2. Ресторанная зона кухо…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Montappone, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Montappone, Италия
Число комнат 23
Площадь 1 000 м²
Отдельный дом частично недостроен на нескольких уровнях более 1000 м2. На первом этаже комме…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 170 м² в Camerino, Италия
Коммерческое помещение 170 м²
Camerino, Италия
Число комнат 7
Площадь 170 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 250 м² в San Severino Marche, Италия
Коммерческое помещение 250 м²
San Severino Marche, Италия
Число комнат 9
Площадь 250 м²
Ссылочный номер: N602Название недвижимости: Casa Chigi IIРасположение: в странеГород / Город…
$58,131
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Коммерческое помещение 200 м² в Monte Vidon Corrado, Италия
Коммерческое помещение 200 м²
Monte Vidon Corrado, Италия
Площадь 200 м²
Недавно построен кустарный склад с H=6 м в сборной конструкции. Площадь поверхности участка 1300 м2
$232,525
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Отель 600 м² в Borgo Pintura, Италия
Отель 600 м²
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 16
Площадь 600 м²
Ссылочный номер: N1485Название недвижимости: Casa MisticaРасположение: в странеГород / Город…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 240 м² в Urbisaglia, Италия
Коммерческое помещение 240 м²
Urbisaglia, Италия
Площадь 240 м²
Земельный участок площадью 3600 квадратных метров со застроенной частью здания площадью 240 …
Цена по запросу
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Отель 2 000 м² в Gradara, Италия
Отель 2 000 м²
Gradara, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52 млн
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Отель 3 000 м² в Porto Recanati, Италия
Отель 3 000 м²
Porto Recanati, Италия
Число комнат 55
Площадь 3 000 м²
Дом рядом с центром с садом и небольшой церковной структурой в отличном состоянии из кирпича…
Цена по запросу
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