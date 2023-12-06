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Коммерческая недвижимость в Ломбардия, Италия

Брешиа
17
Комо
12
Desenzano del Garda
6
Lonato del Garda
3
34 объекта найдено
Коммерческая 7 спален с Doppio Ingresso, с Canna Fumaria, с дорогой в Polpenazze del Garda, Италия
Коммерческая 7 спален с Doppio Ingresso, с Canna Fumaria, с дорогой
Polpenazze del Garda, Италия
Комнаты 24
Площадь 1 566 м²
Историческое здание в центре города Полпенацце-дель-Гарда - идеальное решение для тех, кто х…
€1,95 млн
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 145 м²
GA-V000874. ИДЕАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАУ въезда в…
€500,000
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Red Feniks
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
GA-V000969. Земля под строительство в продаже в Дезенцано-дель-ГардаВ тихом жилом районе отк…
€121,650
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Red Feniks
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Коммерческая в San Felice del Benaco, Италия
Коммерческая
San Felice del Benaco, Италия
GA-V001004. Земля под строительство в продаже в Сан-Феличе-дель-БенакоРасположенный в красив…
€320,000
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Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
€300,000
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Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
GA-V001123. Земля под строительство в продаже в LonatoРасположенный в элегантном холмистом …
€750,000
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Коммерческая 5 спален в Moniga del Garda, Италия
Коммерческая 5 спален
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 500 м²
GA-V000403. Отель с видом на озеро в Padenghe sul GardaРасположенный в красивом и спокойном …
€18,00 млн
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 110 м²
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЬЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный …
€260,000
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 77 м²
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
€350,000
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Коммерческая в Pozzolengo, Италия
Коммерческая
Pozzolengo, Италия
GA-V001281. ВИНОГРАДНИК В ЛУГАНЕ DOC В POZZOLENGOРасположенный на территории района и консор…
€4,50 млн
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Коммерческая в San Felice del Benaco, Италия
Коммерческая
San Felice del Benaco, Италия
GA-V001300. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ В КРАСИВОМ РАЙОНЕ С ОТКРЫТЫМИ ВИДАМИ В…
€270,000
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 60 м²
GA-V001410. Офис в историческом здании в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в отличном месте…
€240,000
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 1 815 м²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
€570,000
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Коммерческая в Puegnago del Garda, Италия
Коммерческая
Puegnago del Garda, Италия
Площадь 1 400 м²
GA-V001427. Магазин в продаже в Пуэньяго-суль-ГардаС видом и прямым выходом на государственн…
€960,000
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Отель в Комо, Италия
Отель
Комо, Италия
VB-11033RB. Апарт-отель BellinzonaАпарт-отель на границе со Швейцарией с доходностью 8,75% …
€320,000
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Коммерческая в Комо, Италия
Коммерческая
Комо, Италия
Площадь 114 м²
VB-230418. Салон-магазин в городе КомоМагазин- салон в самом центре города Комо, на главной …
€1,30 млн
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Отель в Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
Площадь 8 200 м²
VB-070415-21. Великолепная резиденция гостиничного типа в МенаджоВеликолепная резиденция гос…
€11,00 млн
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Отель в Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
Площадь 3 200 м²
VB-070415-24. Уникальный гостиничный комплекс на озере Комо в городе МенаджоВыгодные инвести…
€7,50 млн
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Коммерческая в Salo, Италия
Коммерческая
Salo, Италия
ABI-1098A . Земельный участок в Сало На первой линии озера Гарда, в престижной зоне, земельн…
€4,00 млн
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Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
ABI-1234A. Земельный участок с видом на озеро Гарда под строительство 6 отдельных виллЗемель…
€1,80 млн
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Коммерческая 5 спален в Acquaseria, Италия
Коммерческая 5 спален
Acquaseria, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
LD-3580. Продажа агротуризма в окрестностях КомоВ Брианце, в окрестностях озера Комо, выстав…
€14,50 млн
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Отель 5 спален в Germanello, Италия
Отель 5 спален
Germanello, Италия
Комнаты 6
Площадь 340 м²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
€3,40 млн
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Коммерческая в Argegno, Италия
Коммерческая
Argegno, Италия
VB-030319. Земельный участок на первой линии Озера КомоУчасток на первой линии у воды 3000 к…
€1,80 млн
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Отель 5 спален в Комо, Италия
Отель 5 спален
Комо, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
VB-DCLBMS. Отель/вилла на первой линии озера КомоВилла на первой линии на озере Комо с панор…
€3,40 млн
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Склад 7 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Carlazzo, Италия
Склад 7 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Carlazzo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 849 м²
Мы предлагаем здание с ремесленным, коммерческим и жилым использованием для того, что касает…
€1,35 млн
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Коммерческая 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Campione d Italia, Италия
Коммерческая 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Campione d Italia, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Кондоминиум ASTOR расположен в центре Кампионе-д'Италия. Все здание было полностью отремонти…
€458,000
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Отель 24 спальни с двором, с сауной в Ломбардия, Италия
Отель 24 спальни с двором, с сауной
Ломбардия, Италия
Количество спален 24
Площадь 1 054 м²
Семейный отель, расположенный непосредственно на берегу озера. Площадь 1054 кв.м, 24 номера,…
Цена по запросу
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Отель с подведенным электричеством, с bus в Ломбардия, Италия
Отель с подведенным электричеством, с bus
Ломбардия, Италия
Предлагаем 4 звёздочный отель на озере Гарда. 25 номеров, бар открытый для внешних посетите…
€3,60 млн
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Отель с двором в Ломбардия, Италия
Отель с двором
Ломбардия, Италия
Небольшой отель с баром и рестораном. Здание состоит из трёх этажей + цокольный этаж, в кот…
€1,000,000
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Коммерческая 1 комната с лифтом, с сауной, с охраной в Ломбардия, Италия
Коммерческая 1 комната с лифтом, с сауной, с охраной
Ломбардия, Италия
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 6
Италия Ломбардия г.Милан Апартаменты в отеле Гарантирован…
€221,000
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