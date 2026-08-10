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Коммерческая недвижимость в Ломбардии, Италия

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Desenzano del Garda
5
Lonato del Garda
3
20 объектов найдено
Отель 340 м² в Laglio, Италия
Отель 340 м²
Laglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 340 м²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
$3,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение в Lonato del Garda, Италия
Коммерческое помещение
Lonato del Garda, Италия
ABI-1234A. Земельный участок с видом на озеро Гарда под строительство 6 отдельных виллЗемель…
$2,11 млн
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Коммерческое помещение в San Felice del Benaco, Италия
Коммерческое помещение
San Felice del Benaco, Италия
GA-V001004. Земля под строительство в продаже в Сан-Феличе-дель-БенакоРасположенный в красив…
$375,104
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TekceTekce
Коммерческое помещение в Pozzolengo, Италия
Коммерческое помещение
Pozzolengo, Италия
GA-V001281. ВИНОГРАДНИК В ЛУГАНЕ DOC В POZZOLENGOРасположенный на территории района и консор…
$5,27 млн
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Коммерческое помещение в Salo, Италия
Коммерческое помещение
Salo, Италия
ABI-1098A . Земельный участок в Сало На первой линии озера Гарда, в престижной зоне, земельн…
$4,69 млн
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Коммерческое помещение в Lonato del Garda, Италия
Коммерческое помещение
Lonato del Garda, Италия
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
$351,660
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Коммерческое помещение 1 400 м² в Puegnago del Garda, Италия
Коммерческое помещение 1 400 м²
Puegnago del Garda, Италия
Площадь 1 400 м²
GA-V001427. Магазин в продаже в Пуэньяго-суль-ГардаС видом и прямым выходом на государственн…
$1,13 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 1 815 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 1 815 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 1 815 м²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
$668,154
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Коммерческое помещение 60 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 60 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 60 м²
GA-V001410. Офис в историческом здании в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в отличном месте…
$281,328
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Коммерческое помещение 145 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 145 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 145 м²
GA-V000874. ИДЕАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАУ въезда в…
$586,100
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Коммерческое помещение 700 м² в Acquaseria, Италия
Коммерческое помещение 700 м²
Acquaseria, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LD-3580. Продажа агротуризма в окрестностях КомоВ Брианце, в окрестностях озера Комо, выстав…
$17,00 млн
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Коммерческое помещение в Lonato del Garda, Италия
Коммерческое помещение
Lonato del Garda, Италия
GA-V001123. Земля под строительство в продаже в LonatoРасположенный в элегантном холмистом …
$879,150
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Коммерческое помещение 6 500 м² в Padenghe sul Garda, Италия
Коммерческое помещение 6 500 м²
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 6 500 м²
GA-V000403. Отель с видом на озеро в Padenghe sul GardaРасположенный в красивом и спокойном …
$21,10 млн
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Коммерческое помещение в San Felice del Benaco, Италия
Коммерческое помещение
San Felice del Benaco, Италия
GA-V001300. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ В КРАСИВОМ РАЙОНЕ С ОТКРЫТЫМИ ВИДАМИ В…
$316,494
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Коммерческое помещение 110 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 110 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 110 м²
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЬЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный …
$304,772
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Коммерческое помещение 77 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 77 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 77 м²
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
$410,270
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Коммерческое помещение 76 м² в Campione dItalia, Италия
Коммерческое помещение 76 м²
Campione dItalia, Италия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
The ASTOR Condominium is located in the center of Campione d'Italia. The entire building was…
$501,725
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Коммерческое помещение 1 566 м² в Polpenazze del Garda, Италия
Коммерческое помещение 1 566 м²
Polpenazze del Garda, Италия
Число комнат 24
Количество спален 7
Площадь 1 566 м²
Историческое здание в центре города Полпенацце-дель-Гарда - идеальное решение для тех, кто х…
$2,14 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Bedizzole, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Bedizzole, Италия
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 000 м²
В старинной деревушке, история которой начинается с 1300 года, где все вокруг проникнуто оча…
$2,41 млн
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Склад 849 м² в Carlazzo, Италия
Склад 849 м²
Carlazzo, Италия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 849 м²
We offer a building with an artisan, commercial and residential use for what concerns the fi…
$1,48 млн
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