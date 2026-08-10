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Коммерческая недвижимость в Пизе, Италия

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6 объектов найдено
Коммерческое помещение 900 м² в Вольтерра, Италия
Коммерческое помещение 900 м²
Вольтерра, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 900 м²
KK-1722. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ – ВОЛЬТЕРРА, ТОСКАНАНа холмах то…
$2,75 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 210 м² в Castelnuovo di Val di Cecina, Италия
Коммерческое помещение 210 м²
Castelnuovo di Val di Cecina, Италия
Площадь 210 м²
KK-CS127. Эксклюзивное поместье в 15 километрах от моряВсего в 12 км от Чечины, на панорамно…
$2,34 млн
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Коммерческое помещение 522 м² в Пиза, Италия
Коммерческое помещение 522 м²
Пиза, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 522 м²
KK-1780. Поместье на земельном участке 14,7 га с сельской виллойСреди великолепных холмов Пи…
$1,64 млн
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Коммерческое помещение 300 м² в Пиза, Италия
Коммерческое помещение 300 м²
Пиза, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
LD-3356. Очаровательная вилла в ВольтерреВ живописной провинции Пизы, в Вольтерре, выставлен…
$2,93 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 790 м² в Вольтерра, Италия
Коммерческое помещение 790 м²
Вольтерра, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 790 м²
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтерраДанная соб…
$1,31 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 900 м² в Пиза, Италия
Коммерческое помещение 900 м²
Пиза, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 900 м²
LD-1027. СЕЛЬСКИЙ ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ТОСКАНЕРасположенная на вершине холма, увенчивающего долин…
$2,64 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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