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Коммерческая недвижимость в Пиза, Италия

10 объектов найдено
Коммерческая 5 спален в Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
KK-1722. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ – ВОЛЬТЕРРА, ТОСКАНАНа холмах то…
€2,35 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Пиза, Италия
Коммерческая 5 спален
Пиза, Италия
Комнаты 6
Площадь 522 м²
KK-1780. Поместье на земельном участке 14,7 га с сельской виллойСреди великолепных холмов Пи…
€1,40 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
Комнаты 6
Площадь 790 м²
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтерраДанная соб…
€1,12 млн
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Коммерческая в Castelnuovo di Val di Cecina, Италия
Коммерческая
Castelnuovo di Val di Cecina, Италия
Площадь 210 м²
KK-CS127. Эксклюзивное поместье в 15 километрах от моряВсего в 12 км от Чечины, на панорамно…
€2,00 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 3 спальни в Пиза, Италия
Коммерческая 3 спальни
Пиза, Италия
Комнаты 4
Площадь 900 м²
LD-1027. СЕЛЬСКИЙ ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ТОСКАНЕРасположенная на вершине холма, увенчивающего долин…
€2,25 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Пиза, Италия
Коммерческая 5 спален
Пиза, Италия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
LD-3356. Очаровательная вилла в ВольтерреВ живописной провинции Пизы, в Вольтерре, выставлен…
€2,50 млн
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Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Miniato, Италия
Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Miniato, Италия
Площадь 2 100 м²
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€2,80 млн
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Коммерческая 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Lajatico, Италия
Коммерческая 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Lajatico, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Недвижимость в Тоскане включает в себя прекрасный типичный тосканский дом с бассейном, наход…
€3,70 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом в Пиза, Италия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
Площадь 11 м²
Старинная вилла 1600 годов расположена в Сан-Миниато, построенная в районе произрастания пре…
€2,80 млн
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Коммерческая 12 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Пиза, Италия
Коммерческая 12 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 12
Площадь 560 м²
Прекрасный отель находится в самом сердце Тосканы, в часе езды от города Пизы, Тоскана. Здан…
€2,40 млн
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