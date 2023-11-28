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Склады в Италии

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3 объекта найдено
Склад 7 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Carlazzo, Италия
Склад 7 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Carlazzo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 849 м²
Мы предлагаем здание с ремесленным, коммерческим и жилым использованием для того, что касает…
€1,35 млн
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Склад в Cianciana, Италия
Склад
Cianciana, Италия
Площадь 30 м²
Гараж на Виа Антонино Амато, который занимает площадь 30 м ², следует отметить, что из-за вы…
€15,000
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Склад в Cianciana, Италия
Склад
Cianciana, Италия
Площадь 70 м²
Кладовая около 70 кв.м с соединительным гаражом около 20 кв.м в деревенском стиле.&NBSP;Чиан…
€19,000
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