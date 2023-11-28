ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Коммерческая
Сиена
Коммерческая недвижимость в Сиена, Италия
Очистить
16 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коммерческая
Сиена, Италия
2 000 000 м²
Farm of 200.00 hectares in medium and gentle hills with lakes and clay soil. Several farmhou…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Сиена, Италия
1 000 000 м²
Company of 100.00 hectares with ponds. Clay-type soil. Several cottages and businesses insis…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая 5 спален
Gaiole in Chianti, Италия
6
744 м²
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
€1,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая
Castellina in Chianti, Италия
590 м²
KK-2034. Виноградник в Тоскане Black RoosterВнутренние: 590 кв.м. Экстерьер: 5,5 га Кол-во с…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6
1 000 м²
KK-1446. Виноградники на Сиенских холмах, загородный дом 19-го века с виноделнейВ прекрасном…
€3,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6
650 м²
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
€1,85 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6
1 000 м²
LD-1000. Продается роскошный замок в СиенеВеликолепный замок расположенный в сердце Тосканы,…
€4,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая 4 спальни
Sant Agnese, Италия
5
1 150 м²
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
€2,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6
5 265 м²
LD-0369. Продается сельский хутор в прекрасной зоне сиенского КьянтиЭтот красивый образец де…
€5,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6
6 000 м²
LD-0453. Потрясающая усадьба с винодельнейЭта потрясающая усадьба с винодельней, производяще…
€25,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален
Сан-Джиминьяно, Италия
6
3 969 м²
LD-1246. Роскошная вилла в сердце КьянтиВ нескольких километрах от Флоренции, в самом сердце…
€9,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая
Сиена, Италия
2 650 м²
LD-0446. ПРЕСТИЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СИЕНЕ, ИТАЛИЯЭлитная вилла выставлена на продажу в зоне К…
€13,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6
700 м²
LD-0600. В СИЕНЕ ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА С ВИНОДЕЛЬНЕЙПродается элитная недвижимость, расположенна…
€3,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален
Castellina in Chianti, Италия
6
490 м²
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
€8,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Коммерческая 7 комнат
Сан-Джиминьяно, Италия
7
338 м²
Винодельческая агроферма в САН-ДЖИМИНЬЯНО. Провинция Сиена, Тоскана. Месторасположение: охр…
€2,15 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая 8 комнат с террасой
Монтепульчано, Италия
8
889 м²
Тоскана, Монтепульчано Винодельческая ферма в Монтепульчано Местность, известная &nbs…
€2,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL