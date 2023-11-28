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Коммерческая недвижимость в Сиена, Италия

16 объектов найдено
Коммерческая в Сиена, Италия
Коммерческая
Сиена, Италия
Площадь 2 000 000 м²
Farm of 200.00 hectares in medium and gentle hills with lakes and clay soil. Several farmhou…
Цена по запросу
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Коммерческая в Сиена, Италия
Коммерческая
Сиена, Италия
Площадь 1 000 000 м²
Company of 100.00 hectares with ponds. Clay-type soil. Several cottages and businesses insis…
Цена по запросу
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Коммерческая 5 спален в Gaiole in Chianti, Италия
Коммерческая 5 спален
Gaiole in Chianti, Италия
Комнаты 6
Площадь 744 м²
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
€1,70 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая в Castellina in Chianti, Италия
Коммерческая
Castellina in Chianti, Италия
Площадь 590 м²
KK-2034. Виноградник в Тоскане Black RoosterВнутренние: 590 кв.м. Экстерьер: 5,5 га Кол-во с…
€1,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
KK-1446. Виноградники на Сиенских холмах, загородный дом 19-го века с виноделнейВ прекрасном…
€3,90 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 650 м²
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
€1,85 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
LD-1000. Продается роскошный замок в СиенеВеликолепный замок расположенный в сердце Тосканы,…
€4,50 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 4 спальни в Sant Agnese, Италия
Коммерческая 4 спальни
Sant Agnese, Италия
Комнаты 5
Площадь 1 150 м²
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
€2,30 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 5 265 м²
LD-0369. Продается сельский хутор в прекрасной зоне сиенского КьянтиЭтот красивый образец де…
€5,00 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 000 м²
LD-0453. Потрясающая усадьба с винодельнейЭта потрясающая усадьба с винодельней, производяще…
€25,00 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Сан-Джиминьяно, Италия
Коммерческая 5 спален
Сан-Джиминьяно, Италия
Комнаты 6
Площадь 3 969 м²
LD-1246. Роскошная вилла в сердце КьянтиВ нескольких километрах от Флоренции, в самом сердце…
€9,00 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая в Сиена, Италия
Коммерческая
Сиена, Италия
Площадь 2 650 м²
LD-0446. ПРЕСТИЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СИЕНЕ, ИТАЛИЯЭлитная вилла выставлена на продажу в зоне К…
€13,00 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
LD-0600. В СИЕНЕ ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА С ВИНОДЕЛЬНЕЙПродается элитная недвижимость, расположенна…
€3,90 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Castellina in Chianti, Италия
Коммерческая 5 спален
Castellina in Chianti, Италия
Комнаты 6
Площадь 490 м²
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
€8,50 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 7 комнат в Сан-Джиминьяно, Италия
Коммерческая 7 комнат
Сан-Джиминьяно, Италия
Комнаты 7
Площадь 338 м²
Винодельческая агроферма в САН-ДЖИМИНЬЯНО. Провинция Сиена, Тоскана. Месторасположение: охр…
€2,15 млн
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Коммерческая 8 комнат с террасой в Монтепульчано, Италия
Коммерческая 8 комнат с террасой
Монтепульчано, Италия
Комнаты 8
Площадь 889 м²
Тоскана, Монтепульчано Винодельческая ферма в Монтепульчано Местность, известная &nbs…
€2,20 млн
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