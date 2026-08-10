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Коммерческая недвижимость в Сиене, Италия

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14 объектов найдено
Коммерческое помещение 650 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 650 м²
Сиена, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 650 м²
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
$2,17 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 2 650 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 2 650 м²
Сиена, Италия
Площадь 2 650 м²
LD-0446. ПРЕСТИЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СИЕНЕ, ИТАЛИЯЭлитная вилла выставлена на продажу в зоне К…
$15,24 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 1 000 000 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 1 000 000 м²
Сиена, Италия
Площадь 1 000 000 м²
Компания площадью 100,00 га с прудами. Глиняная почва. Несколько коттеджей и предприятий нас…
Цена по запросу
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TekceTekce
Коммерческое помещение 6 000 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 6 000 м²
Сиена, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 6 000 м²
LD-0453. Потрясающая усадьба с винодельнейЭта потрясающая усадьба с винодельней, производяще…
$29,30 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 5 265 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 5 265 м²
Сиена, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 5 265 м²
LD-0369. Продается сельский хутор в прекрасной зоне сиенского КьянтиЭтот красивый образец де…
$5,86 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 490 м² в Castellina in Chianti, Италия
Коммерческое помещение 490 м²
Castellina in Chianti, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 490 м²
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
$9,96 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 590 м² в Castellina in Chianti, Италия
Коммерческое помещение 590 м²
Castellina in Chianti, Италия
Площадь 590 м²
KK-2034. Виноградник в Тоскане Black RoosterВнутренние: 590 кв.м. Экстерьер: 5,5 га Кол-во с…
$1,76 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Сиена, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
LD-1000. Продается роскошный замок в СиенеВеликолепный замок расположенный в сердце Тосканы,…
$5,27 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Сиена, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
KK-1446. Виноградники на Сиенских холмах, загородный дом 19-го века с виноделнейВ прекрасном…
$4,57 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 700 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 700 м²
Сиена, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LD-0600. В СИЕНЕ ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА С ВИНОДЕЛЬНЕЙПродается элитная недвижимость, расположенна…
$4,57 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 3 969 м² в Сан-Джиминьяно, Италия
Коммерческое помещение 3 969 м²
Сан-Джиминьяно, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 3 969 м²
LD-1246. Роскошная вилла в сердце КьянтиВ нескольких километрах от Флоренции, в самом сердце…
$10,55 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 744 м² в Gaiole in Chianti, Италия
Коммерческое помещение 744 м²
Gaiole in Chianti, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 744 м²
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
$1,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 1 150 м² в Castellina in Chianti, Италия
Коммерческое помещение 1 150 м²
Castellina in Chianti, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 150 м²
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
$2,70 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 2 000 000 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 2 000 000 м²
Сиена, Италия
Площадь 2 000 000 м²
Ферма площадью 200,00 га в средних и нежных холмах с озерами и глиняной почвой. Несколько фе…
Цена по запросу
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