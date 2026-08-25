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Коммерческая недвижимость в Desenzano del Garda, Италия

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 110 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 110 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 110 м²
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЬЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный …
$303 812
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Коммерческое помещение 145 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 145 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 145 м²
GA-V000874. ИДЕАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАУ въезда в…
$584 254
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Коммерческое помещение 60 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 60 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 60 м²
GA-V001410. Офис в историческом здании в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в отличном месте…
$280 442
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Коммерческое помещение 77 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 77 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 77 м²
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
$408 978
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Коммерческое помещение 1 815 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 1 815 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 1 815 м²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
$666 050
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