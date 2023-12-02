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Коммерческая недвижимость в Desenzano del Garda, Италия

6 объектов найдено
Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 145 м²
GA-V000874. ИДЕАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАУ въезда в…
€500,000
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
GA-V000969. Земля под строительство в продаже в Дезенцано-дель-ГардаВ тихом жилом районе отк…
€121,650
в месяц
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Red Feniks
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 110 м²
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЬЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный …
€260,000
в месяц
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Red Feniks
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 77 м²
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
€350,000
в месяц
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Red Feniks
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 60 м²
GA-V001410. Офис в историческом здании в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в отличном месте…
€240,000
в месяц
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Red Feniks
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 1 815 м²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
€570,000
в месяц
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