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Коммерческая недвижимость в Греве-ин-Кьянти, Италия

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 675 м² в Греве-ин-Кьянти, Италия
Коммерческое помещение 675 м²
Греве-ин-Кьянти, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 675 м²
KK-1816. Виноградники, винодельня в КьянтиПродается Винодельческое хозяйство с Агротуризмом …
$4,28 млн
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Коммерческое помещение 3 507 м² в San Cresci, Италия
Коммерческое помещение 3 507 м²
San Cresci, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 3 507 м²
LD-1971. Роскошная вилла среди живописных холмов КьянтиВ зеленых живописных окрестностях кла…
$9,61 млн
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Коммерческое помещение 880 м² в Panzano in Chianti, Италия
Коммерческое помещение 880 м²
Panzano in Chianti, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 880 м²
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
$6,80 млн
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