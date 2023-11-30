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Коммерческая недвижимость в Греве-ин-Кьянти, Италия

4 объекта найдено
Коммерческая 5 спален в Греве-ин-Кьянти, Италия
Коммерческая 5 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
Комнаты 6
Площадь 675 м²
KK-1816. Виноградники, винодельня в КьянтиПродается Винодельческое хозяйство с Агротуризмом …
€3,65 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Montefioralle, Италия
Коммерческая 5 спален
Montefioralle, Италия
Комнаты 6
Площадь 880 м²
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
€5,80 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в San Cresci, Италия
Коммерческая 5 спален
San Cresci, Италия
Комнаты 6
Площадь 3 507 м²
LD-1971. Роскошная вилла среди живописных холмов КьянтиВ зеленых живописных окрестностях кла…
€8,20 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая с мебелью, с садом, с интернетом в Греве-ин-Кьянти, Италия
Коммерческая с мебелью, с садом, с интернетом
Греве-ин-Кьянти, Италия
Площадь 600 м²
Плантация и производство вина и оливкового масла расположена неподалёку от Кьянти, Тоскана. …
€8,50 млн
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