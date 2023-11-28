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Коммерческая недвижимость в Лукка, Италия

5 объектов найдено
Коммерческая 5 спален в Лукка, Италия
Коммерческая 5 спален
Лукка, Италия
Комнаты 6
Площадь 608 м²
LD-0645. Продается агротуристическое хозяйство с просторной виллойСреди пышной зелени холмов…
€5,40 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Лукка, Италия
Коммерческая 5 спален
Лукка, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 280 м²
LD-0352. Роскошная вилла XVIII века окруженная зелеными холмамиВ Тоскане, в городе Лукка, ок…
€2,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Отель 5 спален в Forte dei Marmi, Италия
Отель 5 спален
Forte dei Marmi, Италия
Комнаты 6
TIV-00885.00002. Уютный отель 4* у берегов Тосканы4* отель в очень тихом районе города в 200…
€11,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Лукка, Италия
Коммерческая 5 спален
Лукка, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
LD-0161. ПИЗА, ТОСКАНА, ШИКАРНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУПрестижная вилла в Италии, Тоскана, окружена …
€1,85 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Лукка, Италия
Коммерческая 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Лукка, Италия
Количество спален 6
Площадь 160 м²
Симпатичный комплекс находится в Альтопашо, Тоскана.  Расположен всего в 10 км от Лукки, в 3…
€1,55 млн
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