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Коммерческая недвижимость в Лукке, Италия

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 2 280 м² в Лукка, Италия
Коммерческое помещение 2 280 м²
Лукка, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 280 м²
LD-0352. Роскошная вилла XVIII века окруженная зелеными холмамиВ Тоскане, в городе Лукка, ок…
$2,93 млн
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Коммерческое помещение 600 м² в Лукка, Италия
Коммерческое помещение 600 м²
Лукка, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
LD-0161. ПИЗА, ТОСКАНА, ШИКАРНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУПрестижная вилла в Италии, Тоскана, окружена …
$2,17 млн
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Коммерческое помещение 608 м² в Лукка, Италия
Коммерческое помещение 608 м²
Лукка, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 608 м²
LD-0645. Продается агротуристическое хозяйство с просторной виллойСреди пышной зелени холмов…
$6,33 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель в Forte dei Marmi, Италия
Отель
Forte dei Marmi, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
TIV-00885.00002. Уютный отель 4* у берегов Тосканы4* отель в очень тихом районе города в 200…
$12,89 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 1 274 м² в Капаннори, Италия
Коммерческое помещение 1 274 м²
Капаннори, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 274 м²
FP-T913. Сельскохозяйственное предприятие в Граньяно (Gragnano)Сельскохозяйственное предприя…
$4,69 млн
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