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Коммерческая недвижимость в Абруццо, Италия

отели
6
12 объектов найдено
Отель 50 комнат в Colonnella, Италия
Отель 50 комнат
Colonnella, Италия
Число комнат 50
Площадь 2 200 м²
Отель на 50 номеров в отличном состоянии с видом на море с собственным пляжем и шале
Цена по запросу
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Коммерческая в San Giovanni Teatino, Италия
Коммерческая
San Giovanni Teatino, Италия
Площадь 600 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
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Коммерческая в Терамо, Италия
Коммерческая
Терамо, Италия
Площадь 500 м²
Коммерческое помещение 500 кв. М на первом этаже с лифтом и грузовым лифтом Склад на первом …
Цена по запросу
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Коммерческая в Пескара, Италия
Коммерческая
Пескара, Италия
Площадь 232 м²
Земля 5,20 га пахотных земель на 3,0 га С 60 оливковыми деревьями Север-Юг
Цена по запросу
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Коммерческая в Pianura Vomano, Италия
Коммерческая
Pianura Vomano, Италия
IT-060718-1. Земельный участок площадью 10 000 м2Участок (1 гектар) и дом под реконструкцию …
€135,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален в Tollo, Италия
Отель 5 спален
Tollo, Италия
Число комнат 6
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…
€2,65 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален в Giulianova, Италия
Отель 5 спален
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Площадь 3 000 м²
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже трехзве…
€3,20 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель в Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
Италия Абруццо Новый отель на Адриатическом море Новый отел…
€12,00 млн
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Отель в Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
Италия Абруццо г.Вилла Роза Апарт-отель: 16 апартаментов на море …
€2,20 млн
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Отель с кредитом / ипотекой в Абруццо, Италия
Отель с кредитом / ипотекой
Абруццо, Италия
Италия Абруццо Отель 3* в 30 м от пляжа Небольшой отель 3**…
€1,30 млн
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Коммерческая 1 комната в Giulianova, Италия
Коммерческая 1 комната
Giulianova, Италия
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Коммерческое пространство с тремя окнами в 50 метрах от Адриатического шоссе Отремонтирован …
Цена по запросу
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Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой в Loreto Aprutino, Италия
Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой
Loreto Aprutino, Италия
Площадь 5 074 м²
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …
€2,00 млн
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