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Коммерческая недвижимость в Лацио, Италия

Рим
12
18 объектов найдено
Коммерческая 5 спален в Рим, Италия
Коммерческая 5 спален
Рим, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 300 м²
IT-281016-1. Здание (продажа) » Италия » РимПродается здание на улице дель Корсо, Рим Окол…
€19,00 млн
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Отель 5 спален в Pescosolido, Италия
Отель 5 спален
Pescosolido, Италия
Комнаты 6
IT-200618-1. Усадьба-гостиница в ПескосолидоПродается усадьба-гостиница с парком площадью 32…
€5,50 млн
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Red Feniks
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Отель 5 спален в Латина, Италия
Отель 5 спален
Латина, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 768 м²
PO-150118. Предлагается к продаже действующий отель Сант Антонио ТермеОтель расположен в Ита…
€1,70 млн
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Red Feniks
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Отель 5 спален в Рим, Италия
Отель 5 спален
Рим, Италия
Комнаты 6
Площадь 912 м²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
€4,50 млн
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Коммерческая в Рим, Италия
Коммерческая
Рим, Италия
Площадь 3 000 м²
IT-210518-1. КИНОТЕАТР В РИМЕПродается исторический и престижный кинотеатр (стены и бизнес).…
€7,60 млн
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Отель 5 спален в Рим, Италия
Отель 5 спален
Рим, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Рима, выставлено на…
€3,55 млн
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Коммерческая в Рим, Италия
Коммерческая
Рим, Италия
PO-120521W. Продается здание под отель, 80 номеров в центре РимаПродается здание под отель, …
€26,00 млн
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Red Feniks
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Отель 5 спален в Рим, Италия
Отель 5 спален
Рим, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
IT-220219. Отель 3* 800 кв.мВ самом сердце Рима, в элегантной вилле начала двадцатого века и…
€3,50 млн
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Отель 5 спален в Pavona, Италия
Отель 5 спален
Pavona, Италия
Комнаты 6
Площадь 850 м²
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
€2,00 млн
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Коммерческая в Рим, Италия
Коммерческая
Рим, Италия
Площадь 2 400 м²
OC-190417. Проект в Риме в 100 метрах от Колизея и Императорских дворцовЖилой комплекс с ком…
€12,00 млн
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Офис с Spalni в Gorga, Италия
Офис с Spalni
Gorga, Италия
Selling a business with real estate4 bedroom apartment located in a prestigious area of ​​Ro…
€1,19 млн
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Отель в Roma Capitale, Италия
Отель
Roma Capitale, Италия
Италия 30 мин от Рима   Уникальный отель 4****   Уникальный …
€12,00 млн
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Отель 60 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на город в Рим, Италия
Отель 60 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на город
Рим, Италия
Количество спален 60
Кол-во ванных комнат 60
Площадь 5 000 м²
Гостиница рядом с Виа Венето 4**** Площадь: 5000 кв.м Номеров: 60 Расположение: Ж/д вокзал Т…
€52,00 млн
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Отель 47 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на город в Рим, Италия
Отель 47 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на город
Рим, Италия
Количество спален 47
Кол-во ванных комнат 47
Площадь 1 890 м²
Гостиница рядом с вокзалом Термини Площадь: 1890 кв.м Номеров: 47 Расположение: Ж/д вокзал Т…
€9,50 млн
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Отель 48 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тарквиния, Италия
Отель 48 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тарквиния, Италия
Количество спален 48
Кол-во ванных комнат 48
Площадь 1 650 м²
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€3,50 млн
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Отель 53 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Рим, Италия
Отель 53 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
Количество спален 53
Кол-во ванных комнат 53
Площадь 2 300 м²
Гостиница рядом с Площадью Испании 4**** superior Площадь: 2300 кв.м Номеров: 53 Расположени…
€37,00 млн
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Отель 42 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на город в Рим, Италия
Отель 42 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на город
Рим, Италия
Количество спален 42
Кол-во ванных комнат 42
Площадь 1 200 м²
Гостиница рядом с Имперскими Форумами 3*** Площадь: 1200 кв.м Магазин: 355 кв.м Магазин: 32 …
€8,50 млн
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Отель 71 спальня с парковкой, с кондиционером, с террасой в Рим, Италия
Отель 71 спальня с парковкой, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
Количество спален 71
Кол-во ванных комнат 71
Площадь 4 500 м²
Гостиница рядом с Ватиканом 4**** Номеров: 71 Расположение: Ватикан (Vaticano) — 1 км Площад…
€45,00 млн
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