Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лацио
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Лацио, Италия

;
Рим
7
10 объектов найдено
Отель 1 768 м² в Латина, Италия
Отель 1 768 м²
Латина, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 768 м²
PO-150118. Предлагается к продаже действующий отель Сант Антонио ТермеОтель расположен в Ита…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 900 м² в Рим, Италия
Отель 900 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 900 м²
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Рима, выставлено на…
$4,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 800 м² в Рим, Италия
Отель 800 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
IT-220219. Отель 3* 800 кв.мВ самом сердце Рима, в элегантной вилле начала двадцатого века и…
$4,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Коммерческое помещение 2 400 м² в Рим, Италия
Коммерческое помещение 2 400 м²
Рим, Италия
Площадь 2 400 м²
OC-190417. Проект в Риме в 100 метрах от Колизея и Императорских дворцовЖилой комплекс с ком…
$14,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 3 000 м² в Рим, Италия
Коммерческое помещение 3 000 м²
Рим, Италия
Площадь 3 000 м²
IT-210518-1. КИНОТЕАТР В РИМЕПродается исторический и престижный кинотеатр (стены и бизнес).…
$8,91 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 850 м² в Albano Laziale, Италия
Отель 850 м²
Albano Laziale, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 850 м²
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
$2,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель в Pescosolido, Италия
Отель
Pescosolido, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-1. Усадьба-гостиница в ПескосолидоПродается усадьба-гостиница с парком площадью 32…
$6,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение в Рим, Италия
Коммерческое помещение
Рим, Италия
PO-120521W. Продается здание под отель, 80 номеров в центре РимаПродается здание под отель, …
$30,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 912 м² в Рим, Италия
Отель 912 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 912 м²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
$5,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 2 300 м² в Рим, Италия
Коммерческое помещение 2 300 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 300 м²
IT-281016-1. Здание (продажа) » Италия » РимПродается здание на улице дель Корсо, Рим Окол…
$22,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Лацио

отели
Realting.com
Перейти