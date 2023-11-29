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Коммерческая недвижимость в Пьемонт, Италия

4 объекта найдено
Коммерческая 5 спален в Алессандрия, Италия
Коммерческая 5 спален
Алессандрия, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 200 м²
LD-0387. Роскошная вилла в старинном предместье, окруженном зелёными пейзажами ПьемонтаЭтот …
€3,50 млн
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Red Feniks
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Коммерческая в Verbania, Италия
Коммерческая
Verbania, Италия
Площадь 1 800 м²
FP-T936. Продано! Здание в Палланце, Озеро МаджореПродано! В центре Палланца недвижимость н…
€1,000,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален в Cannero Riviera, Италия
Отель 5 спален
Cannero Riviera, Италия
Комнаты 6
Площадь 641 м²
FP-T319. Гостиница в историческом центре Каннеро-РивьераХарактерная гостиница в историческом…
€2,68 млн
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Red Feniks
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Отель 15 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carpeneto, Италия
Отель 15 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carpeneto, Италия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 167 м²
4-х звездочный отель-вилла расположена в живописном средневековом городке Карпенето (Carpene…
€4,00 млн
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