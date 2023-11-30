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Коммерческая недвижимость в Lonato del Garda, Италия

3 объекта найдено
Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
€300,000
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Red Feniks
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Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
GA-V001123. Земля под строительство в продаже в LonatoРасположенный в элегантном холмистом …
€750,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
ABI-1234A. Земельный участок с видом на озеро Гарда под строительство 6 отдельных виллЗемель…
€1,80 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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