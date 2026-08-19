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Коммерческая недвижимость в Lonato del Garda, Италия

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение в Lonato del Garda, Италия
Коммерческое помещение
Lonato del Garda, Италия
ABI-1234A. Земельный участок с видом на озеро Гарда под строительство 6 отдельных виллЗемель…
$2,11 млн
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Коммерческое помещение в Lonato del Garda, Италия
Коммерческое помещение
Lonato del Garda, Италия
GA-V001123. Земля под строительство в продаже в LonatoРасположенный в элегантном холмистом …
$879,150
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение в Lonato del Garda, Италия
Коммерческое помещение
Lonato del Garda, Италия
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
$351,660
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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