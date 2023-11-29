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Коммерческая недвижимость в Сицилия, Италия

7 объектов найдено
Отель в Шакка, Италия
Отель
Шакка, Италия
ВИЛЛА РАГУСА - САН ДЖОРДЖИО (AG) & NBSP; Собственность, регулярно регистрируемая, пос…
€449,000
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Склад в Cianciana, Италия
Склад
Cianciana, Италия
Площадь 30 м²
Гараж на Виа Антонино Амато, который занимает площадь 30 м ², следует отметить, что из-за вы…
€15,000
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Склад в Cianciana, Италия
Склад
Cianciana, Италия
Площадь 70 м²
Кладовая около 70 кв.м с соединительным гаражом около 20 кв.м в деревенском стиле.&NBSP;Чиан…
€19,000
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Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Francofonte, Италия
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Francofonte, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
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€3,90 млн
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Коммерческая 6 спален с балконом, с террасой, с видом на город в Palazzolo Acreide, Италия
Коммерческая 6 спален с балконом, с террасой, с видом на город
Palazzolo Acreide, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 553 м²
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€470,000
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Коммерческая с садом, с интернетом, с отоплением в Катания, Италия
Коммерческая с садом, с интернетом, с отоплением
Катания, Италия
Площадь 1 100 м²
Производство оливкового масла расположено в Самбука-ди-Сицилия, Сицилия.  На территории выра…
€4,20 млн
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Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с садом в Мессина, Италия
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с садом
Мессина, Италия
Шикарная вилла располагается в Сант'Агата - ди - Милителло, Сицилия. Дом оформлен под отель.…
€3,50 млн
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