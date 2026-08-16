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Коммерческая недвижимость в Умбрии, Италия

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Терни
82
88 объектов найдено
Производство 21 000 м² в Терни, Италия
Производство 21 000 м²
Терни, Италия
Площадь 21 000 м²
Большой отремонтированный каменный фермерский дом до 50% ( на практике два соседних дома, од…
Цена по запросу
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Отель 350 м² в Терни, Италия
Отель 350 м²
Терни, Италия
Число комнат 18
Площадь 350 м²
Размещение B & B с семью комнатами, все с ванной, приемной, гостиной, вспомогательными комна…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 2 100 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 2 100 м²
Терни, Италия
Площадь 2 100 м²
В солнечном и панорамном месте, с прекрасным видом на Корридонию, Петриоло и Мольяно, в 2 км…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 2 000 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 2 000 м²
Терни, Италия
Число комнат 18
Площадь 2 000 м²
Древняя башня, затем использовалась как мельница и теперь заброшена на четырех уровнях и 360…
$186,020
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Коммерческое помещение 1 300 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 1 300 м²
Терни, Италия
Площадь 1 300 м²
Земля площадью 43,00 акра почти плоская и пологие холмы и почти вся пахотная земля с красиво…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 120 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 120 м²
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 120 м²
Руина примыкает к другому объекту с 9000 квадратных метров земли в панорамном месте. Удобств…
$29,066
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TekceTekce
Коммерческое помещение 520 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 520 м²
Терни, Италия
Площадь 520 м²
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 50 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 50 м²
Терни, Италия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Номер используется как офис напротив дороги 16 первый этаж с высотой окна 4,0 метров Офис, в…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 100 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 100 м²
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 100 м²
Номер ссылки: N975 Имущественное имя: Каза Валентино Местоположение: В стране Город/Г…
$46,505
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Коммерческое помещение 140 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 140 м²
Терни, Италия
Площадь 140 м²
Площадь застройки, на которой находится железобетонная конструкция площадью около 140 квадра…
$139,515
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Коммерческое помещение 80 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 80 м²
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 80 м²
Небольшой коттедж на двух этажах с 80 кв.м. Смежная другая недвижимость Небольшой сад Услуги…
$29,066
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Терни, Италия
Число комнат 23
Площадь 1 000 м²
Сельский дом рядом с другими домами восстановлен на двух этажах плюс лофт земли 2000 кв.м. у…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 160 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 160 м²
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 160 м²
Одиночный отдельно стоящий дом в шероховатости с железобетонной конструкцией на уровне с лоф…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 300 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 300 м²
Терни, Италия
Площадь 300 м²
Сайт в Форнте на Aso-Flachstraße был: устаревший способ поднять
$115,172
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Коммерческое помещение 75 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 75 м²
Терни, Италия
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Коммерческое пространство 65 квадратных метров плюс 12 квадратных метров в подвале (внутренн…
$81,384
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Коммерческое помещение 450 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 450 м²
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Ссылочный номер: N1582Название недвижимости: Casa PicchioРасположение: в странеГород / Город…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 55 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 55 м²
Терни, Италия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Коммерческие помещения площадью около 50 квадратных метров на первом этаже с большой парковк…
$40,692
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Отель 61 200 м² в Терни, Италия
Отель 61 200 м²
Терни, Италия
Площадь 61 200 м²
Размещение туристов на площади около 62 тысяч квадратных метров всего в 5 км от моря Здание …
$290,656
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Коммерческое помещение 2 300 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 2 300 м²
Терни, Италия
Площадь 2 300 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 100 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 100 м²
Терни, Италия
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Лаборатория площадью 100 м2 со службой на полу под улицей Вымощен и оштукатурен. Удобный дос…
$46,505
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Коммерческое помещение 1 800 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 1 800 м²
Терни, Италия
Площадь 1 800 м²
Квартира 50 кв.м с террасой 60 кв.м. Гостиная кухня спальня ванная комната Все услуги в 100 …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 700 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 700 м²
Терни, Италия
Площадь 700 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 120 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 120 м²
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 120 м²
Ruin примыкает к другой недвижимости (также для продажи) в панорамной позиции с 6000 квадрат…
$29,066
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Коммерческое помещение 220 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 220 м²
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Renoviertes Bauernhaus ( 90er Jahre ) mit großem Innenhof und Land von ca. 2,0 Hektar mit Ba…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 140 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 140 м²
Терни, Италия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Коммерческое помещение площадью 40 квадратных метров в отличном месте и интенсивное движение…
Цена по запросу
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Отель 6 000 м² в Терни, Италия
Отель 6 000 м²
Терни, Италия
Число комнат 45
Площадь 6 000 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 200 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 200 м²
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 200 м²
Ссылочный номер: N11 Название недвижимости: Casa Ciribe Расположение: в стране Город / Го…
$58,131
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Коммерческое помещение 200 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 200 м²
Терни, Италия
Число комнат 2
Площадь 200 м²
Коммерческое пространство на двух уровнях (100+100 м2) с независимыми входами. Центральное п…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 70 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 70 м²
Терни, Италия
Площадь 70 м²
Коммерческое помещение с двумя окнами в настоящее время арендуется по цене 800 евро в месяц.…
$139,515
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Коммерческое помещение 3 500 000 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 3 500 000 м²
Терни, Италия
Площадь 3 500 000 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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