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33 объекта найдено
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Коммерческая 16 комнат
Терни, Италия
16
500 м²
Борго окружен природой с 4,80 га земли с древней оливковой рощей и фруктовыми деревьями. Сос…
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
5 000 м²
Склад около 4700 м2 с 1300 м2 офисов Терраса 3470 м2. Суд 7000 м2 Расположен на двух уровнях…
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
2 500 м²
Недавно построенный сарай площадью около 2500 м2 на двух уровнях ( первый этаж для офисов ).…
Цена по запросу
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Отель 45 комнат
Терни, Италия
45
6 000 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
3 500 000 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
700 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Производство
Терни, Италия
5 000 м²
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…
Цена по запросу
1
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Коммерческая 7 комнат
Терни, Италия
7
450 м²
Ссылочный номер: N1582Название недвижимости: Casa PicchioРасположение: в странеГород / Город…
Цена по запросу
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Отель 24 комнаты
Терни, Италия
24
600 м²
Коттедж на двух этажах плюс чердак будет полностью восстановлен в уединенном и живописном ст…
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
550 м²
Новое строительство должно быть завершено, включая склад 550 квадратных метров плюс офисы и …
Цена по запросу
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Коммерческая 22 комнаты
Терни, Италия
22
1 000 м²
фермерский дом будет восстановлен ( даже в хорошем состоянии и оборудован всеми услугами ) н…
Цена по запросу
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Производство
Терни, Италия
8 686 м²
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Цена по запросу
1
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Коммерческая 16 комнат
Терни, Италия
16
800 м²
Ссылочный номер: N1231 Название недвижимости: Casa Rozzi Расположение: в стране Город / Горо…
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
520 м²
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Цена по запросу
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Коммерческая 36 комнат
Терни, Италия
36
1 400 м²
Коммерческое помещение площадью 40 квадратных метров в отличном месте и интенсивное движение…
Цена по запросу
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Коммерческая 5 спален
Narni, Италия
6
930 м²
KK-1755. Виноградники, винодельня в Умбрии. НарниДом (440 кв. М) был построен в конце 19 век…
€2,30 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая
Castiglione del Lago, Италия
80 м²
PO-040216-1. Земельный участок 18000 м2 с двумя жилыми домами общей площадью 80м2Продается з…
€700,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален
Терни, Италия
6
600 м²
SG-ALG_SI_108. Отель 4 * с бассейном в нескольких километрах от СиеныПровинция:Сиена Тип нед…
€1,70 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален
Терни, Италия
6
1 600 м²
NZ-011215-3. Отель, зона Сорренто-АмальфиОтель (зона Сорренто-Амальфи) Комплекс расположен н…
€18,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален
Терни, Италия
6
NZ-011215-2. Комплекс объектов недвижимости и земли, общей площадью 172 гектараМонтериджони,…
€17,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален
Терни, Италия
6
470 м²
SG-Ca_Gr_137_Croce. Отреставрированный трёх – уровневый дом с бассейном в 10 минутах от м…
€1,60 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален
Терни, Италия
6
1 000 м²
AS-130215. Отель 3* в МиланеОтель расположился в здании постройки 19 века в стиле Либерти в…
€8,00 млн
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален
Gualdo Cattaneo, Италия
6
800 м²
KK-1413. Виноградники, винодельня в Умбрии. Гуальдо-КаттанеоВ Умбрии, примерно в 20 минутах …
€2,45 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 2 комнаты
Терни, Италия
2
38 м²
Коммерческое помещение на проезжей части, включая пешеходное движение. Площадь 38 кв.м с ван…
Цена по запросу
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Производство
Терни, Италия
4 300 м²
Строительство участка 4 300 квадратных метров для ремесленных целей
Цена по запросу
1
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Отель
Терни, Италия
61 200 м²
Размещение туристов на площади около 62 тысяч квадратных метров всего в 5 км от моря Здание …
Цена по запросу
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Коммерческая 7 комнат
Терни, Италия
7
220 м²
Renoviertes Bauernhaus ( 90er Jahre ) mit großem Innenhof und Land von ca. 2,0 Hektar mit Ba…
Цена по запросу
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Коммерческая 6 комнат
Терни, Италия
6
120 м²
Ruin примыкает к другой недвижимости (также для продажи) в панорамной позиции с 6000 квадрат…
Цена по запросу
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Коммерческая 6 комнат
Терни, Италия
6
120 м²
Руина примыкает к другому объекту с 9000 квадратных метров земли в панорамном месте. Удобств…
Цена по запросу
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Коммерческая 14 комнат
Терни, Италия
14
600 м²
В настоящее время незавершенный коттедж на двух этажах по 130 квадратных метров каждый, плюс…
Цена по запросу
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