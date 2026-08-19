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Коммерческая недвижимость во Флоренции, Италия

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11 объектов найдено
Коммерческое помещение 2 840 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 2 840 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 840 м²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
$21,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 2 400 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 2 400 м²
Флоренция, Италия
Площадь 2 400 м²
KK-1235. Виноградник в Тоскане Vinicola FiorentinaВ Тоскане, в холмистой местности, в 10 км …
$2,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 5 000 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 5 000 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 5 000 м²
LD-0270. Продажа престижной недвижимости в Флоренции, в зоне КьянтиПродажа престижной недвиж…
$16,41 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 6 000 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 6 000 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 6 000 м²
LD-1616. Великолепное имение в окрестностях ТосканыСреди зеленых холмов Флоренции выставлено…
$14,95 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 700 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 700 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LD-0256. Престижная недвижимость во ФлоренцииСтаринная вилла расположена на холмах Тосканы, …
$3,52 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 1 125 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 1 125 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 125 м²
KK-1574. Виноградник, винодельня во ФлоренцииНа холмах Кьянти, между муниципалитетами Кастел…
$3,49 млн
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Отель 2 225 м² в Флоренция, Италия
Отель 2 225 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 225 м²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
$15,24 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 2 200 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 2 200 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 200 м²
LD-0737. Роскошный агротуристический комплекс во ФлоренцииЭтот недавно отреставрированный ко…
$7,03 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
LD-0805. Великолепная усадьба с фермерской землей, площадью около 20 гектаровЭта великолепна…
$9,38 млн
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Red Feniks Montenegro
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Инвестиционная 3 000 м² в Флоренция, Италия
Инвестиционная 3 000 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
$6,50 млн
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Доходный дом 1 065 м² в Флоренция, Италия
Доходный дом 1 065 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
$6,71 млн
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