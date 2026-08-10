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Коммерческая недвижимость в Гроссето, Италия

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10 объектов найдено
Коммерческое помещение 240 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 240 м²
Гроссето, Италия
Площадь 240 м²
IT-111017-1. Cовременная винодельческая компания в центре МареммыВ центре Мареммы и всего в …
$7,62 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 2 000 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 2 000 м²
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
LD-0489. Роскошная вилла на море в ТосканеНа кристально чистом море Арджентарио, известном м…
$14,07 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 782 м² в Seggiano, Италия
Коммерческое помещение 782 м²
Seggiano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 782 м²
KK-1819. Великолепное поместье с тремя виллами, оливковой рощей и виноградникомЭто великолеп…
$4,67 млн
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Коммерческое помещение 420 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 420 м²
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 420 м²
KK-1536. Виноградник в Тоскане Casale Le VigneВнутренние: 420 кв.м. Экстерьер: 8,0 га Спальн…
$1,73 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 4 000 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 4 000 м²
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 4 000 м²
LD-0251. Элитная вилла в Италии, ТосканаВ одном из незнакомых и нетронутых массовым туризмом…
$8,79 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 1 600 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 1 600 м²
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 600 м²
LD-1498. Вилла класса люкс в ГроссетоВ провинции Гроссето на юге Тосканы выставлено на прода…
$14,07 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 970 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 970 м²
Гроссето, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 970 м²
KK-1461. Винодельня с апартаментами и частным озеромРасположенный в провинции Гроссето, в То…
$4,10 млн
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Коммерческое помещение в Scarlino, Италия
Коммерческое помещение
Scarlino, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
SG-100715. Агро-туристический Комлекс с видом на мореБлагодаря своему уникальному местополо…
$11,14 млн
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Коммерческое помещение 600 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 600 м²
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
LD-0193. РОСКОШНЫЙ ДОМ В ТОСКАНЕ НА ПРОДАЖУПродажа роскошной виллы в Тоскане. Умело отрестав…
$8,79 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 682 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 682 м²
Гроссето, Италия
Площадь 682 м²
KK-1465. Производство кантина с квартирой на первом этаже и виноградникамиНа окраине небольш…
$1,58 млн
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