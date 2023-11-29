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Коммерческая недвижимость в Гроссето, Италия

12 объектов найдено
Коммерческая в Roccastrada, Италия
Коммерческая
Roccastrada, Италия
In the hills of the Maremma, there is the town of Montemassi, where a picturesque castle ris…
Цена по запросу
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Коммерческая в Гроссето, Италия
Коммерческая
Гроссето, Италия
Offered for sale is a large estate of 50 hectares with a rare combination of wine and horse …
Цена по запросу
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Коммерческая 5 спален в Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
KK-1536. Виноградник в Тоскане Casale Le VigneВнутренние: 420 кв.м. Экстерьер: 8,0 га Спальн…
€1,48 млн
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Red Feniks
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Коммерческая в Гроссето, Италия
Коммерческая
Гроссето, Италия
Площадь 682 м²
KK-1465. Производство кантина с квартирой на первом этаже и виноградникамиНа окраине небольш…
€1,35 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Seggiano, Италия
Коммерческая 5 спален
Seggiano, Италия
Комнаты 6
Площадь 782 м²
KK-1819. Великолепное поместье с тремя виллами, оливковой рощей и виноградникомЭто великолеп…
€3,98 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Giannella, Италия
Коммерческая 5 спален
Giannella, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
LD-0489. Роскошная вилла на море в ТосканеНа кристально чистом море Арджентарио, известном м…
€12,00 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
Комнаты 6
Площадь 4 000 м²
LD-0251. Элитная вилла в Италии, ТосканаВ одном из незнакомых и нетронутых массовым туризмом…
€7,50 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Scarlino, Италия
Коммерческая 5 спален
Scarlino, Италия
Комнаты 6
SG-100715. Агро-туристический Комлекс с видом на мореБлагодаря своему уникальному местополо…
€9,50 млн
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Red Feniks
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Коммерческая в Гроссето, Италия
Коммерческая
Гроссето, Италия
Площадь 240 м²
IT-111017-1. Cовременная винодельческая компания в центре МареммыВ центре Мареммы и всего в …
€6,50 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
LD-0193. РОСКОШНЫЙ ДОМ В ТОСКАНЕ НА ПРОДАЖУПродажа роскошной виллы в Тоскане. Умело отрестав…
€7,50 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 600 м²
LD-1498. Вилла класса люкс в ГроссетоВ провинции Гроссето на юге Тосканы выставлено на прода…
€12,00 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 4 спальни в Гроссето, Италия
Коммерческая 4 спальни
Гроссето, Италия
Комнаты 5
Площадь 970 м²
KK-1461. Винодельня с апартаментами и частным озеромРасположенный в провинции Гроссето, в То…
€3,50 млн
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Red Feniks
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