Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Коммерческая
  4. Тоскана

Коммерческая недвижимость в Тоскана, Италия

Флоренция
11
Сиена
9
Гроссето
8
Греве-ин-Кьянти
4
Ареццо
3
Лукка
3
Пиза
3
85 объектов найдено
Коммерческая в Сиена, Италия
Коммерческая
Сиена, Италия
Площадь 2 000 000 м²
Farm of 200.00 hectares in medium and gentle hills with lakes and clay soil. Several farmhou…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческая в Сиена, Италия
Коммерческая
Сиена, Италия
Площадь 1 000 000 м²
Company of 100.00 hectares with ponds. Clay-type soil. Several cottages and businesses insis…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческая в Гроссето, Италия
Коммерческая
Гроссето, Италия
Offered for sale is a large estate of 50 hectares with a rare combination of wine and horse …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческая в Roccastrada, Италия
Коммерческая
Roccastrada, Италия
In the hills of the Maremma, there is the town of Montemassi, where a picturesque castle ris…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческая 5 спален с бассейном в Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Caprese Michelangelo, Италия
Комнаты 6
Площадь 507 м²
KK-158. Агротуристическая ферма на продажу в ТосканеСпальни: 10 Ванные комнаты: 8 СОСТОЯНИЕ…
€1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Gaiole in Chianti, Италия
Коммерческая 5 спален
Gaiole in Chianti, Италия
Комнаты 6
Площадь 744 м²
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
€1,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален с бассейном в Anghiari, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Anghiari, Италия
Комнаты 6
Площадь 969 м²
KK-1474. Маленькая очаровательная борго Мастер-резиденция 350 кв.мСпальни: 10 Ванные комнаты…
€1,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Castagneto Carducci, Италия
Коммерческая 5 спален
Castagneto Carducci, Италия
Комнаты 6
Площадь 650 м²
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
€1,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален с бассейном в Ponte a Poppi, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Ponte a Poppi, Италия
Комнаты 6
Площадь 982 м²
KK-1196. РОСКОШНЫЕ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА ПРОДАЖУ В ТОСКАНЕПрестижная вилла на прод…
€1,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален с бассейном в Ареццо, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Ареццо, Италия
Комнаты 6
Площадь 870 м²
KK-1656. ЛЕОПОЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛЬДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинц…
€1,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален с бассейном в Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Caprese Michelangelo, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
€1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Castellina in Chianti, Италия
Коммерческая
Castellina in Chianti, Италия
Площадь 590 м²
KK-2034. Виноградник в Тоскане Black RoosterВнутренние: 590 кв.м. Экстерьер: 5,5 га Кол-во с…
€1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
KK-1536. Виноградник в Тоскане Casale Le VigneВнутренние: 420 кв.м. Экстерьер: 8,0 га Спальн…
€1,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Флоренция, Италия
Коммерческая
Флоренция, Италия
Площадь 2 400 м²
KK-1235. Виноградник в Тоскане Vinicola FiorentinaВ Тоскане, в холмистой местности, в 10 км …
€2,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
KK-1722. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ – ВОЛЬТЕРРА, ТОСКАНАНа холмах то…
€2,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Гроссето, Италия
Коммерческая
Гроссето, Италия
Площадь 682 м²
KK-1465. Производство кантина с квартирой на первом этаже и виноградникамиНа окраине небольш…
€1,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Пиза, Италия
Коммерческая 5 спален
Пиза, Италия
Комнаты 6
Площадь 522 м²
KK-1780. Поместье на земельном участке 14,7 га с сельской виллойСреди великолепных холмов Пи…
€1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Seggiano, Италия
Коммерческая 5 спален
Seggiano, Италия
Комнаты 6
Площадь 782 м²
KK-1819. Великолепное поместье с тремя виллами, оливковой рощей и виноградникомЭто великолеп…
€3,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Montaione, Италия
Коммерческая 5 спален
Montaione, Италия
Комнаты 6
KK-090420. Замечательная Вилла. АгротуризмЗамечательная агритуризм, начиная с 1200 года наше…
€3,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 125 м²
KK-1574. Виноградник, винодельня во ФлоренцииНа холмах Кьянти, между муниципалитетами Кастел…
€2,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Grassina, Италия
Коммерческая 5 спален
Grassina, Италия
Комнаты 6
Площадь 613 м²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
€2,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Certaldo, Италия
Коммерческая 5 спален
Certaldo, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 400 м²
KK-1158. Виноградники, винодельня в Чертальдо - провинция Флоренция - ТосканаПоместье, винод…
€3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
Комнаты 6
Площадь 790 м²
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтерраДанная соб…
€1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
KK-1446. Виноградники на Сиенских холмах, загородный дом 19-го века с виноделнейВ прекрасном…
€3,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Греве-ин-Кьянти, Италия
Коммерческая 5 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
Комнаты 6
Площадь 675 м²
KK-1816. Виноградники, винодельня в КьянтиПродается Винодельческое хозяйство с Агротуризмом …
€3,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 650 м²
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
€1,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален в Флоренция, Италия
Отель 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 225 м²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
€13,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален в Ливорно, Италия
Отель 5 спален
Ливорно, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 050 м²
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
€5,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален в Castiglioncello, Италия
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
Комнаты 6
Площадь 950 м²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
€5,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Лукка, Италия
Коммерческая 5 спален
Лукка, Италия
Комнаты 6
Площадь 608 м²
LD-0645. Продается агротуристическое хозяйство с просторной виллойСреди пышной зелени холмов…
€5,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Тоскана

отели
Realting.com
Перейти