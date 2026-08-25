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Коммерческая недвижимость в Тоскане, Италия

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Флоренция
11
Лукка
3
Сиена
9
Гроссето
7
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67 объектов найдено
Коммерческое помещение 700 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 700 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LD-0256. Престижная недвижимость во ФлоренцииСтаринная вилла расположена на холмах Тосканы, …
$3,51 млн
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Коммерческое помещение 2 400 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 2 400 м²
Флоренция, Италия
Площадь 2 400 м²
KK-1235. Виноградник в Тоскане Vinicola FiorentinaВ Тоскане, в холмистой местности, в 10 км …
$2,34 млн
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Коммерческое помещение 490 м² в Castellina in Chianti, Италия
Коммерческое помещение 490 м²
Castellina in Chianti, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 490 м²
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
$9,93 млн
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Коммерческое помещение 1 400 м² в Certaldo, Италия
Коммерческое помещение 1 400 м²
Certaldo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 400 м²
KK-1158. Виноградники, винодельня в Чертальдо - провинция Флоренция - ТосканаПоместье, винод…
$3,51 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 600 м² в Лукка, Италия
Коммерческое помещение 600 м²
Лукка, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
LD-0161. ПИЗА, ТОСКАНА, ШИКАРНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУПрестижная вилла в Италии, Тоскана, окружена …
$2,16 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 870 м² в Ареццо, Италия
Коммерческое помещение 870 м²
Ареццо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 870 м²
KK-1656. ЛЕОПОЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛЬДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинц…
$1,99 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 5 000 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 5 000 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 5 000 м²
LD-0270. Продажа престижной недвижимости в Флоренции, в зоне КьянтиПродажа престижной недвиж…
$16,36 млн
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Коммерческое помещение 1 600 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 1 600 м²
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 600 м²
LD-1498. Вилла класса люкс в ГроссетоВ провинции Гроссето на юге Тосканы выставлено на прода…
$14,02 млн
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Коммерческое помещение 982 м² в Poppi, Италия
Коммерческое помещение 982 м²
Poppi, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 982 м²
KK-1196. РОСКОШНЫЕ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА ПРОДАЖУ В ТОСКАНЕПрестижная вилла на прод…
$2,16 млн
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Коммерческое помещение 744 м² в Gaiole in Chianti, Италия
Коммерческое помещение 744 м²
Gaiole in Chianti, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 744 м²
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
$1,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель 1 050 м² в Ливорно, Италия
Отель 1 050 м²
Ливорно, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 050 м²
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
$5,84 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
LD-0805. Великолепная усадьба с фермерской землей, площадью около 20 гектаровЭта великолепна…
$9,35 млн
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Коммерческое помещение 3 969 м² в Сан-Джиминьяно, Италия
Коммерческое помещение 3 969 м²
Сан-Джиминьяно, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 3 969 м²
LD-1246. Роскошная вилла в сердце КьянтиВ нескольких километрах от Флоренции, в самом сердце…
$10,52 млн
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Коммерческое помещение 150 м² в Пьомбино, Италия
Коммерческое помещение 150 м²
Пьомбино, Италия
Площадь 150 м²
MV-121221W. Виноградник с винодельней в самом прекрасном месте ТосканыГотовый рабочий бизнес…
$2,34 млн
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Коммерческое помещение 300 м² в Пиза, Италия
Коммерческое помещение 300 м²
Пиза, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
LD-3356. Очаровательная вилла в ВольтерреВ живописной провинции Пизы, в Вольтерре, выставлен…
$2,92 млн
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Коммерческое помещение 613 м² в Grassina, Италия
Коммерческое помещение 613 м²
Grassina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 613 м²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
$3,27 млн
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Коммерческое помещение 1 154 м² в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Коммерческое помещение 1 154 м²
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 154 м²
LD-1030. Гостиница класса люкс продается в КастильончеллоВ Кастильончелло, знаменитой ''жемч…
$9,35 млн
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Коммерческое помещение 2 840 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 2 840 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 840 м²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
$21,03 млн
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Коммерческое помещение 969 м² в Anghiari, Италия
Коммерческое помещение 969 м²
Anghiari, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 969 м²
KK-1474. Маленькая очаровательная борго Мастер-резиденция 350 кв.мСпальни: 10 Ванные комнаты…
$1,74 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Сиена, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
KK-1446. Виноградники на Сиенских холмах, загородный дом 19-го века с виноделнейВ прекрасном…
$4,56 млн
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Коммерческое помещение 2 650 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 2 650 м²
Сиена, Италия
Площадь 2 650 м²
LD-0446. ПРЕСТИЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СИЕНЕ, ИТАЛИЯЭлитная вилла выставлена на продажу в зоне К…
$15,19 млн
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Коммерческое помещение 6 000 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 6 000 м²
Сиена, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 6 000 м²
LD-0453. Потрясающая усадьба с винодельнейЭта потрясающая усадьба с винодельней, производяще…
$29,21 млн
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Коммерческое помещение 7 000 м² в San Giovanni Valdarno, Италия
Коммерческое помещение 7 000 м²
San Giovanni Valdarno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 7 000 м²
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
$11,69 млн
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Коммерческое помещение 3 507 м² в San Cresci, Италия
Коммерческое помещение 3 507 м²
San Cresci, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 3 507 м²
LD-1971. Роскошная вилла среди живописных холмов КьянтиВ зеленых живописных окрестностях кла…
$9,58 млн
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Отель 950 м² в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Отель 950 м²
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 950 м²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
$5,84 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Caprese Michelangelo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
$1,32 млн
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Коммерческое помещение 1 000 000 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 1 000 000 м²
Сиена, Италия
Площадь 1 000 000 м²
Компания площадью 100,00 га с прудами. Глиняная почва. Несколько коттеджей и предприятий нас…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 650 м² в Castagneto Carducci, Италия
Коммерческое помещение 650 м²
Castagneto Carducci, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 650 м²
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
$1,99 млн
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Коммерческое помещение 900 м² в Пиза, Италия
Коммерческое помещение 900 м²
Пиза, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 900 м²
LD-1027. СЕЛЬСКИЙ ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ТОСКАНЕРасположенная на вершине холма, увенчивающего долин…
$2,63 млн
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Коммерческое помещение 240 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 240 м²
Гроссето, Италия
Площадь 240 м²
IT-111017-1. Cовременная винодельческая компания в центре МареммыВ центре Мареммы и всего в …
$7,60 млн
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Типы недвижимости в Тоскане

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