Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Коммерческая
  4. Gallipoli

Коммерческая недвижимость в Gallipoli, Италия

3 объекта найдено
Коммерческая 7 спален с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio в Gallipoli, Италия
Коммерческая 7 спален с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio
Gallipoli, Италия
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 735 м²
Мы предлагаем вам увлекательное историческое здание, расположенное в самом сердце старого го…
€2,80 млн
Оставить заявку
Коммерческая 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Gallipoli, Италия
Коммерческая 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Gallipoli, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Мы представляем очаровательное историческое здание, построенное в 1600 году, расположенное в…
€790,000
Оставить заявку
Коммерческая 15 комнат в Gallipoli, Италия
Коммерческая 15 комнат
Gallipoli, Италия
Комнаты 15
Площадь 600 м²
Fascinating historical palace of 600 sqm built in 1900 in the heart of Gallipoli. The palace…
€1,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти