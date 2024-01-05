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Коммерческая 5 спален
Рим, Италия
6
2 300 м²
IT-281016-1. Здание (продажа) » Италия » РимПродается здание на улице дель Корсо, Рим Окол…
€19,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален
Рим, Италия
6
900 м²
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Рима, выставлено на…
€3,55 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая
Рим, Италия
3 000 м²
IT-210518-1. КИНОТЕАТР В РИМЕПродается исторический и престижный кинотеатр (стены и бизнес).…
€7,60 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален
Рим, Италия
6
912 м²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
€4,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая
Рим, Италия
PO-120521W. Продается здание под отель, 80 номеров в центре РимаПродается здание под отель, …
€26,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален
Рим, Италия
6
800 м²
IT-220219. Отель 3* 800 кв.мВ самом сердце Рима, в элегантной вилле начала двадцатого века и…
€3,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая
Рим, Италия
2 400 м²
OC-190417. Проект в Риме в 100 метрах от Колизея и Императорских дворцовЖилой комплекс с ком…
€12,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 60 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на город
Рим, Италия
60
60
5 000 м²
Гостиница рядом с Виа Венето 4**** Площадь: 5000 кв.м Номеров: 60 Расположение: Ж/д вокзал Т…
€52,00 млн
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Отель 47 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на город
Рим, Италия
47
47
1 890 м²
Гостиница рядом с вокзалом Термини Площадь: 1890 кв.м Номеров: 47 Расположение: Ж/д вокзал Т…
€9,50 млн
1
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Отель 53 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
53
53
2 300 м²
Гостиница рядом с Площадью Испании 4**** superior Площадь: 2300 кв.м Номеров: 53 Расположени…
€37,00 млн
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Отель 42 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на город
Рим, Италия
42
42
1 200 м²
Гостиница рядом с Имперскими Форумами 3*** Площадь: 1200 кв.м Магазин: 355 кв.м Магазин: 32 …
€8,50 млн
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Отель 71 спальня с парковкой, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
71
71
4 500 м²
Гостиница рядом с Ватиканом 4**** Номеров: 71 Расположение: Ватикан (Vaticano) — 1 км Площад…
€45,00 млн
1
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