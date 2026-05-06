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Жилой квартал A vendre appartement a vendre a baka jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
;
7
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ID: 39831
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Dina, 8

О комплексе

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Хорошая 3-комнатная квартира, площадью 75 м2. • 3 штуки • 2 ванные комнаты Mamad (безопасная комната) • 1-й этаж • Подъем в режиме Шаббат • Частная парковка Наземное отопление

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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