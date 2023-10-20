Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Гиват Шмуэль: Стратегические возможности в центре Гуш-Дана
Расположенный в центре Гуш-Дана, недалеко от Тель-Авива и основных экономических центров, Гиват Шмуэль пользуется высоким спросом на аренду и постоянным городским развитием.
Премиум-резиденция:
Апартаменты 2-3 комнаты
Идеальный формат для быстро вращающихся инвестиций в аренду.
Различают преимущества:
✔ Спортивный зал
✔ Студия Pilates
✔ Игровая комната
✔ Крыша с джакузи
✔ Динамичная городская среда
Зачем инвестировать здесь?
•
Типология 2-3 штук = наиболее востребованный продукт
Стратегическое расположение в израильском экономическом бассейне
Современное жилье с услугами = долгосрочная оценка
Активы недвижимости сбалансированы между доходностью от аренды и потенциалом прибавочной стоимости.
Сетка ставок и моделирование по запросу
Местонахождение на карте
Гиват-Шмуэль, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно