  2. Израиль
  3. Ашкелон
  Жилой квартал Tres bonne affaire

Жилой квартал Tres bonne affaire

Ашкелон, Израиль
от
$511,005
;
10
ID: 33733
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Красивые 4 комнаты в небольшом здании в центре в районе Неве Адарим, 3 этаж на 5, терраса Сукка, не пропустить

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

