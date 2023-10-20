Жилой квартал Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Mardochee Khayat приглашает вас жить в одном из наших элитных жилых проектов на Бат-Ям.
В поисках нового проекта в Бат-Яме
Этот прекрасный проект создан для вас.
Project Blue & The City - это бутик-здание, стратегически расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от Бат Ям Тайеллетт и в 4 минутах от пляжа и менее чем в 15 минутах на трамвае от центра Тель-Авива.
Blue & The City Project расположен на одной из самых востребованных улиц города.
Строитель Ротчин, чья репутация больше не может быть достигнута, уже осуществил несколько проектов во всех городах Израиля.
Характеристики проекта
Голубая и городская летучая мышь Проект Yam включает в себя различные типы квартир от 2 комнат до 5 комнат, а также пентхаус с частным бассейном.
Натуральный камень и алюминиевое наружное покрытие
Высокостоящая конструкция
Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором.
Высоко стоящий спортзал
4 лифта, включая хаббатский
подземный паркинг
Доставка через 3 года
Банковская гарантия
Особенности квартиры
Наводнение по всему дому 80х80
Централизованный кондиционер последнего поколения
Качественная мебель для ванной
Клапан марки Grohe
Качественная внутренняя дверь
Настраиваемая кухня
Электрические магазины во всем доме
Апартаменты 2 комнаты 70 м2 +9 м2 терраса
Квартира 4 номера 101м2 + 2 терраса одна из 9 м2 +3 м2
Квартира 5 номеров с террасой 128 м2 + 14 м2
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
