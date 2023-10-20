  1. Realting.com
Жилой квартал Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Бат-Ям, Израиль
от
$1,07 млн
26.08.2025
$1,07 млн
14.07.2025
$1,01 млн
;
6
ID: 26866
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Mardochee Khayat приглашает вас жить в одном из наших элитных жилых проектов на Бат-Ям. В поисках нового проекта в Бат-Яме Этот прекрасный проект создан для вас. Project Blue & The City - это бутик-здание, стратегически расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от Бат Ям Тайеллетт и в 4 минутах от пляжа и менее чем в 15 минутах на трамвае от центра Тель-Авива. Blue & The City Project расположен на одной из самых востребованных улиц города. Строитель Ротчин, чья репутация больше не может быть достигнута, уже осуществил несколько проектов во всех городах Израиля. Характеристики проекта Голубая и городская летучая мышь Проект Yam включает в себя различные типы квартир от 2 комнат до 5 комнат, а также пентхаус с частным бассейном. Натуральный камень и алюминиевое наружное покрытие Высокостоящая конструкция Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором. Высоко стоящий спортзал 4 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Доставка через 3 года Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Централизованный кондиционер последнего поколения Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Апартаменты 2 комнаты 70 м2 +9 м2 терраса Квартира 4 номера 101м2 + 2 терраса одна из 9 м2 +3 м2 Квартира 5 номеров с террасой 128 м2 + 14 м2

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль

