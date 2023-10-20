Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
НОВЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ХАРИШЕ – ПРОВЕДЕН
Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр своего нового предпродажного проекта в быстро развивающемся городе Хариш, месте с большим потенциалом!
Этот проект, расположенный в самом сердце Хариша, недалеко от школ, синагог и магазинов, также будет включать торговую галерею, расположенную в лучшей части города.
Хариш, всего в 45 минутах от Тель-Авива, в 40 минутах от Хайфы и в 30 минутах от Кфар-Саба и Раананы, сегодня самый молодой и перспективный город Израиля. Расположенный в естественных лесах и с прямым доступом к автомагистрали, он в настоящее время насчитывает 20 000 жителей и достигнет 60 000 к 2026 году.
Проект подробно:
Современный комплекс из 7 этажей, сдача которого планируется через 5 лет.
Только 2 комнатные апартаменты над торговой галереей:
2 комнаты площадью 47,5 м2 без балкона – от 1 008 900
• 2 комнаты 47,5 м2 с балконом 5,5 м2 – от 1 060 000 до 1-го этажа
Условия оплаты очень выгодны для наших первых клиентов:
7% при подписании договора
18% при получении разрешения в течение 1 года
75% при доставке ключей
Не упустите эту уникальную возможность!
Местонахождение на карте
Хариш, Израиль
