  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme

Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme

Раанана, Израиль
от
$2,697
21.05.2025
$2,697
04.05.2025
$2,753
;
2
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25826
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Хорошая квартира рядом со школой Ариэль. 5 комнат, большие спальни, кухня. 2 ванные комнаты. Второй этаж с лифтом. Терраса Соукка. Никакого мамада Миклата в здании. Небольшое трехэтажное здание.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Mangifique 3 pieces de 100m2 dans un immeuble neuf pres de frishman et de la mer ascenseur mamad parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,91 млн
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces superficie 130m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble
Герцлия, Израиль
от
$1,15 млн
Жилой квартал Agreable bel appartement calme particulier
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme
Раанана, Израиль
от
$2,697
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,75 млн
Комплекс в самом сердце Баки, улица Иегуда. Дуплекс 5 номеров 126 м2 + 3 номера 68 м2 + студия/офис 24 м2 Просторные балконы, парковка, кондиционер, 3 направления воздуха
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement moderne de 2 pieces au coeur de la ville emplacement ideal
Жилой квартал Appartement moderne de 2 pieces au coeur de la ville emplacement ideal
Иерусалим, Израиль
от
$587,081
Откройте для себя эту очаровательную и светлую 2-комнатную квартиру, расположенную на улице Элияху Мани, всего в нескольких шагах от знаменитого рынка Махане Иегуда, ресторанов с самым высоким рейтингом и удобного общественного транспорта. Расположенная на 1-м этаже современного здания с ли…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Эвен-Йехуда, Израиль
от
$1,40 млн
Вилла в иешувском пивном ганиме между Ашкелоном и Ашдодом построила 184 сада 504
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации