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Жилой квартал Affaire

Рамат-Ган, Израиль
от
$237,361
06.05.2025
$237,361
05.05.2025
$247,192
;
9
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ID: 25842
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган

О комплексе

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Небольшая квартира рядом с университетом и больницей Смотритель, лобби, магазины, парковка, прачечная, бильярд 4 лифта, лифт шаббат

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль

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Жилой квартал Affaire
Рамат-Ган, Израиль
от
$237,361
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