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Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Тель-Авив, Израиль
от
$2,67 млн
;
8
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Адрес Адрес
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ID: 25717
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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УНИКАЛЬНЫЙ ДЖАРДИН АППАРТАМЕНТ С ПРИВАТНОЙ ПИСЦИНОЙ И ПАРКИНГОМ • 3 штуки • 2 спальни • 1 раздевалка • 1 ванная комната, 1 туалет • Полностью меблированный • 90 м2 + 100 м2 • Частный сад с бассейном • Частная парковка Место Хабима / бульвар Ротшильд Цена: IL 9 500 000 Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и организовать посещение. Мы говорим на французском, английском и иврите.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,67 млн
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