Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

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УНИКАЛЬНЫЙ ДЖАРДИН АППАРТАМЕНТ С ПРИВАТНОЙ ПИСЦИНОЙ И ПАРКИНГОМ
• 3 штуки
• 2 спальни
• 1 раздевалка
• 1 ванная комната, 1 туалет
• Полностью меблированный
• 90 м2 + 100 м2
• Частный сад с бассейном
• Частная парковка
Место Хабима / бульвар Ротшильд
Цена: IL 9 500 000
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Мы говорим на французском, английском и иврите.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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