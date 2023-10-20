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Жилой квартал Prix en baisse rdc haut de gamme

Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
18.05.2025
$1,26 млн
30.04.2025
$1,30 млн
;
4
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ID: 25817
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В новом здании просторный 4P на первом этаже, доступ без ступеней, открытый вид, обращенный к трамвайной станции, центральный. Квартира имеет самую аккуратную отделку, мастер-люкс, балкон 16 м2, большое парковочное место. Свободно! Вариант купить меблированный.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Prix en baisse rdc haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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