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Жилой квартал Appartement au centre ville a louer

Иерусалим, Израиль
от
$1,545
;
9
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ID: 25798
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Эта недвижимость расположена в жилом комплексе Харав Кук, в самом центре Иерусалима, обеспечивая легкий доступ к историческим местам, магазинам и общественному транспорту. В здании есть лифт в Шаббате, подземная парковка и элегантный входной зал.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement au centre ville a louer
Иерусалим, Израиль
от
$1,545
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