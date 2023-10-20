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Жилой квартал Penthouse neuf

Иерусалим, Израиль
от
$1,54 млн
02.04.2025
$1,54 млн
02.03.2025
$1,54 млн
10.02.2025
$1,52 млн
01.01.2025
$1,53 млн
;
3
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ID: 24019
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Доставка за 32 месяца большой Penthouse 5P площадью 135 м2, HSP 2,97 м, мастер-люкс, высококачественная отделка, терраса с потрясающим видом 55 м2. по непревзойденной цене 35 000 шекелей / м2 Агентство Хадасса Такам

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Penthouse neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,54 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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