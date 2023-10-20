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Жилой квартал Immeuble tres luxueux

Иерусалим, Израиль
от
$3,54 млн
02.03.2025
$3,54 млн
10.02.2025
$3,49 млн
01.01.2025
$3,50 млн
;
Жилой квартал Immeuble tres luxueux
1
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ID: 24047
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Очень роскошная квартира, в самом сердце Иерусалима, лифт, терраса (43 м2), сокка, вид на парк, независимое отопление, подвал, парковка, тишина

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Immeuble tres luxueux
Иерусалим, Израиль
от
$3,54 млн
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