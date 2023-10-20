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Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf

Тель-Авив, Израиль
от
$955,060
;
7
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ID: 25270
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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В знаменитом парке Tlv. 4 номера квартира в новом здании, 100 м2 с террасой 3 спальни + большая гостиная 2 ванные комнаты 17 этаж с 2 ванными комнатами, Выстрел 3 лифта стоянка Не пропустите, большие инвестиции.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$955,060
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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