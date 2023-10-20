Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf

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В знаменитом парке Tlv. 4 номера квартира в новом здании, 100 м2 с террасой
3 спальни + большая гостиная
2 ванные комнаты
17 этаж с 2 ванными комнатами,
Выстрел
3 лифта
стоянка
Не пропустите, большие инвестиции.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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