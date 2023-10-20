Жилой квартал Appartement a renover de 3 pieces superficie 72m2 - bayit vegan jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Квартира для ремонта 3 комнат 72 м2 - Байит Веган Иерусалим
2-й этаж, терраса, юго-восточная экспозиция
Гостиная, столовая, кухня
2 спальни, 1 душ, 2 туалета
Решетки, бронированная дверь, лифт
Потребность в ремонте
Цена: 2,750,000sh
(В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT)
Для получения дополнительной информации или для организации визита,
Позвоните нам по следующему номеру: Симон
Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
В резиденции Migdale Yerouchalayim В центре Иерусалима, недалеко от большой синагоги и в 7 минутах ходьбы от мамиллы.
В красивой резиденции с бассейном, спортзалом, караулом 24/24,
Очень хорошие 2 комнаты, хорошо устроенные с видом на стены, полностью оборудованные и меблированные.
1 парково…
квартира 4 номера отремонтированная поверхность 100м2 на 1-м этаже в здании 2 этажа, Рамат Шарет Джеррусалим
Жилая и столовая с террасой-суккой 10 м2
3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета
Кондиционер в гостиной, радиаторы, порошок хемек, воздушный шар Электрическая горячая вода, роликовые …