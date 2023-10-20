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Жилой квартал Appartement a renover de 3 pieces superficie 72m2 - bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$772,475
01.03.2025
$772,475
09.02.2025
$762,025
06.01.2025
$755,425
;
5
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ID: 24344
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Квартира для ремонта 3 комнат 72 м2 - Байит Веган Иерусалим 2-й этаж, терраса, юго-восточная экспозиция Гостиная, столовая, кухня 2 спальни, 1 душ, 2 туалета Решетки, бронированная дверь, лифт Потребность в ремонте Цена: 2,750,000sh (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам по следующему номеру: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a renover de 3 pieces superficie 72m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$772,475
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